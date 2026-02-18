OS-hockey idag: Så spelas kvartsfinalerna

Vi har kommit fram till kvartsfinalerna i herrarnas OS-hockey. Där väntar inte minst en het drabbning mellan Sverige och USA. Här är förutsättningar, tv-tider, seedning och poängliga inför OS-kvartsfinalerna.

Gabriel Landeskog, Mika Zibanejad och Lucas Raymond har en tuff OS-kvartsfinal mot USA att se fram emot.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Det går undan i OS-hockeyn.

Efter en dag fullpumpad med åttondelsfinaler igår väntar fyra kvartsfinaler under onsdagen. Där står inte minst Sveriges svåra möte med USA i fokus, 21.10. Sverige lyckades besegra Lettland med 5–1 i sin åttondelsfinal för att avancera. USA direktkvalificerade sig för kvartsfinal efter att ha gått rent i grupp C via segrar mot Lettland (5–1), Danmark (6–3) och Tyskland (5–1). Tillsammans med Kanada är man det enda laget i turneringen som tog maximala nio poäng i gruppspelet.

Dagens första kvartsfinal spelas dock mellan Slovakien och Tyskland. Att en av dessa nationer kommer att spela semifinal i OS får klassas som en skräll sett till hur nationerna rankades inför turneringen. Den matchen startar redan 12.10. Slovakien vann grupp B tack vare det sena reduceringsmålet (3–5) mot Sverige i den avslutande gruppspelsmatchen. Detta till en följd av bättre målskillnad än Sverige och Finland i inbördes möten.

Tyskland vann bara en gruppspelsmatch (mot Danmark) men lyckades knipa andraplatsen i grupp C efter bättre målskillnad i inbördes möten med Lettland och Danmark. I åttondelsfinalen slog det tyska laget Frankrike med klara 5–1 efter att NHL-stjärnorna Leon Draisaitl och Tim Stützle lett vägen.

Därefter är det dags för en repris på premiärmötet mellan Kanada och Tjeckien. Kanadensarna vann det förra mötet med 5–0 och går in i kvarten som storfavoriter. Tjeckien lyckades ta sig vidare till kvartsfinal efter en lite krampaktig insats mot Danmark i åttondelen, där det till slut blev seger med 3–2. Kanada är förstaseedade i slutspelet efter tre raka vinster i gruppspelet med en sammanlagd målskillnad på 20–3.

För Finlands del väntar Schweiz i kvartsfinal. Finland direktkvalificerade sig till kvarten som bästa grupptvåan med hjälp av Slovakiens sena reducering mot Sverige, men också via en målskillnad som pumpades upp rejält av 11–0-segern mot Italien i sista gruppspelsmatchen. Schweiz slog samma Italien med 3–0 i sin åttondel efter att ha slutat tvåa i grupp A bakom Kanada.

Så är lagen seedade inför kvartsfinalerna i OS

1. Kanada

2. USA

3. Slovakien

4. Finland

5. Schweiz

6. Tyskland

7. Sverige

8. Tjeckien

Så avgörs utslagsmatcherna i OS-ishockeyn

Herrar – OS 2026

Kvartsfinaler, semifinaler och bronsmatch

Vid oavgjort resultat efter full tid:

Förlängning: 10 minuter, 3 mot 3 , sudden death

10 minuter, , sudden death Straffläggning: Om ingen gör mål i förlängningen Fem skyttar per lag Sedan sudden death-straffar

Om ingen gör mål i förlängningen

Finalen

Här finns ingen straffläggning, i stället:

Förlängning: 20 minuter, 3 mot 3 , sudden death

20 minuter, , sudden death Mellan varje period är det 18 minuters paus, under vilken isen spolas.

Förlängningen fortgår tills ett mål avgjort matchen – ingen straffläggning alltså.

Gårdagens resultat i OS 2026

Herrar

Åttondelsfinaler

Tyskland-Frankrike 5–1

Schweiz-Italien 3–0

Tjeckien-Danmark 3–2

Sverige-Lettland 5–1

Matcher i OS-hockey på tv idag (18/2)

Kvartsfinaler herrar

12.10: Slovakien-Tyskland (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

16.40: Kanada-Tjeckien (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

18.10: Finland-Schweiz (SVT/HBO Max) – Milano Rho Ice Hockey Arena

21.10: USA-Sverige (SVT/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Poängligan OS-hockey (herrar)

Source: OG Scoring Leaders @ Elite Prospects



I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?

Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.

Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.

När spelas OS-finalen i ishockey 2026?

OS-finalen för damer mellan USA och Kanada spelas torsdagen den 19 februari 2026 klockan 19:10.

OS-finalen för herrar spelas söndagen den 22 februari 2026 klockan 14:10.

När spelar Sverige bronsmatch i OS-hockey 2026?