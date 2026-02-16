OS-hockey idag: Så spelas damernas semifinaler

Det har blivit dags att kora två finalisterna i damernas hockeyturnering i OS 2026. Under måndagen ställs USA mot Sverige och Kanada mot Schweiz i respektive semifinal. Här är förutsättningar, tv-tider, tabeller och poängliga inför damernas semifinaler.

Damkronorna spelar sin största match på tolv år under måndagen.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

När herrarna tar en dags uppehåll inför tisdagens åttondelsfinaler, kliver damerna in i ett avgörande skede i deras OS-turnering.

Under tisdagen är det dags för Damkronorna att spela sin största match på tolv år. Detta då man ställs mot storfavoriten USA i den första OS-semifinalen ett svenskt damlandslag spelat sedan OS i Sotji 2014.

Sverige har tagit sig till semifinal via fem raka vinster i turneringen. Man gick rent i grupp B och följde upp det med att besegra Tjeckien med 2–0 i sin kvartsfinal efter att målvakten Ebba Svensson Träff svarat för 29 räddningar och sin andra nolla i turneringen. USA har inte heller förlorat en enda match i OS så här långt, utan har krossat allt motstånd i sin väg. Till och med rivalen Kanada. I gruppspelet tog de fyra raka vinster med en målskillnad på 20–1. Därefter körde de över Italien med 6–0 i kvartsfinalen. USA:s facit efter fem matcher: fem vinster och 26–1 i målskillnad.

I den andra semifinalen möter Kanada Schweiz. Kanada vann sin kvartsfinal mot Tyskland med 5–1 efter ett gruppspel med segrar i tre av fyra matcher, där 0–5-förlusten mot USA sticker ut. Schweiz slutade sist i grupp A efter att bara ha fått med sig två poäng i en övertidsseger mot Tjeckien. Men i kvartsfinalen mot Finland lyckades man avancera efter att storstjärnan Alina Müller svarat för matchens enda mål. Stor hjälte var dock Frölundas målvakt Andrea Brändli som stoppade samtliga 40 skott som finskorna sköt. Hon kommer att få det minst lika hett om öronen mot Kanada.

Så avgörs utslagsmatcherna i OS-ishockeyn

Semifinal – damer

Damerna använder ett enhetligt format i hela slutspelet. Om en match är oavgjord vid full tid gäller följande:

Förlängning: 10 minuter, 3 mot 3 , sudden death

10 minuter, , sudden death Straffläggning: Fem skyttar per lag Sedan sudden death-straffar



Gårdagens resultat i OS 2026

Herrar

Schweiz-Tjeckien 4–3 (OT)

Kanada-Frankrike 10–2

Danmark-Lettland 4–2

USA-Tyskland 5–1

Matcher i OS-hockey på tv idag (16/2)

Damer

16.40: Semifinal – USA- Sverige (SVT/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

(SVT/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena 21.10: Semifinal – Kanada-Schweiz (SVT/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag per match ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.

OS-tabeller herrar (slutställning)

Grupp A

LAG M V F O MS P 🇨🇦 Kanada 3 3 0 0 20–3 9 🇨🇭 Schweiz 3 2 1 0 9–8 5 🇨🇿 Tjeckien 3 1 1 1 9–12 4 🇫🇷 Frankrike 3 0 3 0 5–20 0

Grupp B

LAG M V F O MS P 🇸🇰 Slovakien 3 2 1 0 10–8 6 🇫🇮 Finland 3 2 1 0 16–5 6 🇸🇪 Sverige 3 2 1 0 11–9 6 🇮🇹 Italien 3 0 3 0 4–18 0

Slovakien gruppetta tack vare bättre målskillnad i inbördes möten med Finland och Sverige. Finland vidare til kvartsfinal som bästa tvåan.

Grupp C

LAG M V F O MS P 🇺🇸 USA 3 3 0 0 16–5 9 🇩🇪 Tyskland 3 1 2 0 7–10 3 🇩🇰 Danmark 3 1 2 0 8–11 3 🇱🇻 Lettland 3 1 2 0 7–12 3

Tyskland grupptvåa tack vare bättre målskillnad i inbördes möten med Danmark och Lettland.

Kommande åttondelsfinaler OS-hockey (herrar)

17 februari

12.10: Tyskland-Frankrike – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

12.10: Schweiz-Italien – Milano Rho Ice Hockey Arena

16.40: Tjeckien-Danmark – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

21.10: Sverige-Lettland – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Kommande kvartsfinaler OS-hockey (herrar)

18 februari

12.10: Slovakien-TBD – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

16.40: Kanada-TBD – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

18.10: Finland-TBD – Milano Rho Ice Hockey Arena

21.10: USA-TBD – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Poängligan OS-hockey (herrar)

Poängligan OS-hockey (damer)

I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?

Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.

Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.

