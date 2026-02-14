OS-hockey idag: Kan Tre Kronor rycka upp sig?

Sur förlust mot Finland under fredagen. Nu behöver Tre Kronor rycka upp sig och avsluta gruppen med seger mot Slovakien om man ska kunna undvika en åttondelsfinal och gå direkt till kvartsfinal i OS-hockeyn i Milano. Här är förutsättningar, tv-tider, tabeller och poängliga inför lördagens OS-matcher.

Dags att hoppa upp på hästen igen, grabbar! Sverige möter Slovakien i den avslutande gruppspelsmatchen i OS-hockeyn.

Nej, Tre Kronor rådde inte på Finland. Trots ett klart övertag i skottstatistiken lämnade svenskarna isen med en 1–4-förlust. Även om insatsen var nedslående finns det tid och chanser att reparera skadan. Under lördagen väntar Slovakien i den avslutande gruppspelsmatchen. Seger där och chansen att gå direkt till kvartsfinal lever vidare.

I OS går nämligen gruppettorna och den bästa tvåan vidare till kvartsfinal direkt. Övriga åtta lag spelar åttondelsfinal för att försöka ta sig vidare. I nuläget är Sverige trea i gruppen, men vid seger efter ordinarie tid mot slovakerna uppstår ett intressant scenario eftersom Finland rimligen lär besegra Italien. Skulle så vara fallet hamnar alla tre lag på sex poäng.

Vad händer om två lag slutar på samma poäng i OS-gruppspelet?

Om två eller flera lag hamnar på samma poäng används ett tie-breaker-system i följande ordning:

1. Inbördes möte

Det lag som vann matchen mellan de två lagen placeras före.

2. Målskillnad i gruppspelet

Om fler än två lag är inblandade – eller om inbördes möte inte räcker – jämförs målskillnaden (gjorda mål minus insläppta mål) från alla gruppspelsmatcher.

3. Flest gjorda mål i gruppspelet

Om målskillnaden också är lika går man vidare till antal gjorda mål totalt.

4. Ranking inför turneringen

Om lagen fortfarande inte går att skilja åt används lagens seedning inför turneringen, baserad på IIHF:s världsranking.

Utöver de avslutande matcherna i Sveriges grupp B spelas även två matcher i grupp C, där Tyskland möter Lettland och USA ställs mot Tyskland.

Dessutom väntar de två återstående kvartsfinalerna i damturneringen, där Kanada möter Tyskland och Finland ställs mot Schweiz.

Gårdagens resultat i OS 2026

Herrar

Finland-Sverige 4–1

Italien-Slovakien 2–3

Frankrike-Tjeckien 3–6

Kanada-Schweiz 5–1

Damer

Kvartsfinaler

Tjeckien-Sverige 0–2

USA-Italien 6–0

Matcher i OS-hockey på tv idag (14/2)

Herrar

12.10: Grupp B, Sverige -Slovakien (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

-Slovakien (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena 12.10: Grupp C, Tyskland-Lettland (SVT/HBO Max) – Milano Rho Ice Hockey Arena

16.40: Grupp B, Finland-Italien (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

21.10: Grupp C, USA-Danmark (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Damer

Kvartsfinaler

16.40: Kanada-Tyskland (SVT/HBO Max) – Milano Rho Ice Hockey Arena

21.10: Finland-Schweiz (SVT Play/HBO Max) – Milano Rho Ice Hockey Arena

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag per match ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.

OS-grupper & tabell herrar

Alla gruppettor plus bästa grupptvåan går direkt till kvartsfinal. Övriga åtta lag spelar åttondelsfinaler.

Grupp A:

LAG M V F O MS P 🇨🇦 Kanada 2 2 0 0 10–1 6 🇨🇭 Schweiz 2 1 1 0 5–5 3 🇨🇿 Tjeckien 2 1 1 0 6–8 3 🇫🇷 Frankrike 2 0 2 0 3–10 0

Grupp B:

LAG M V F O MS P 🇸🇰 Slovakien 2 2 0 0 7–3 6 🇫🇮 Finland 2 1 1 0 5–5 3 🇸🇪 Sverige 2 1 1 0 6–6 3 🇮🇹 Italien 2 0 2 0 4–8 0

Grupp C:

LAG M V F O MS P 🇺🇸 USA 1 1 0 0 5–1 3 🇩🇪 Tyskland 1 1 0 0 3–1 3 🇩🇰 Danmark 1 0 1 0 1–3 0 🇱🇻 Lettland 1 0 1 0 1–5 0

Poängligan OS-hockey (herrar)

Poängligan OS-hockey (damer)

I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?

Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.

Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.

