OS-hockeyn har haft sin beskärda del av magiska ögonblick. Här har Matt Larkin plockat ut tio av de mest oförglömliga händelserna på herrsidan i ishockeyns olympiska historia.

Storbritanniens skräll – med kanadensiska spelare

USA:s bortglömda mirakel

Straffkungens uppvisning

Dominik Haseks gudomliga uppträdande

Sidney Crosbys oförglömliga mål

Dominik Hasek, Tommy Salo, Peter Forsberg och Sidney Crosby har alla platser i OS-hockeyns historia. Foto: Bildbyrån & Alamy

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och översatt till svenska.

Inom mindre än en månad får vi se världens bästa herrnationer i ishockey göra upp om OS-guldet för första gången på allvar sedan spelen i Sotji 2014. För att ladda upp inför det som vi hoppas blir en oförglömlig tittarupplevelse blickar vi tillbaka på några av de mest ikoniska ögonblicken i OS-hockeyns historia – ända sedan sporten gjorde debut vid sommar-OS (!) 1920. Många av dem har en självklar plats i hockeyhistorien; internationell stolthet etsar fast triumfer och misslyckanden i våra hjärnor och hjärtan på ett sätt som klubbhockey helt enkelt inte kan matcha.

10. Den stora skrällen: Storbritanniens OS-guld, Garmisch-Partenkirchen 1936

Storbritanniens sensationella bedrift känns lite märklig – kanske till och med intellektuellt ohederlig – sett genom vår moderna syn på internationell ishockey. För det första avgjordes guldet inte i någon dramatisk final. Storbritannien vann på sin sammanlagda resultatserie, med två segrar och en oavgjord match på tre matcher i den avslutande rundan. Dessutom bestod laget till största delen av brittiskfödda spelare som vuxit upp och spelat hockey i Kanada. Ändå var prestationen anmärkningsvärd, eftersom den satte stopp för Kanadas svit på fyra raka OS-guld i början av den olympiska eran.

9. Det bortglömda miraklet: USA:s OS-guld, Squaw Valley 1960

”Miracle on Ice” från 1980 är så odödligt att det inspirerat en av de mest älskade sportfilmerna detta sekel. Men hur många hockeyfans – även de mest inbitna – vet egentligen något om miraklet 1960? Amerikanerna var tydliga underdogs, trots att de var värdnation. Kanada, Sovjetunionen, Sverige och Tjeckoslovakien sågs som supermakterna. Men det kämpande USA-laget skrällde sig till segrar mot samtliga fyra, med hjälp av ett vasst anfallsspel och strålande målvaktsspel från Jack McCartan. Guldet var USA:s första någonsin i ishockey. Kuriosa: bland de sista spelarna som petades från truppen fanns den numera avlidne Herb Brooks. Mer om honom senare.

USA firar sin seger över Kanada i Squaw Valley-OS 1960. Foto: AP Photo/Dick Strobel

8. Åh nej, Tommy Salo: Belarus skräller mot Sverige, Salt Lake City 2002

Det var ”bara” en kvartsfinal – men säg det till en belarusier. Backen Vladimir Kopat blev nationalhjälte när han drog iväg ett slagskott från strax bakom mittlinjen som överrumplade svenske målvakten Tommy Salo. Pucken tog i masken, studsade upp och seglade in i mål. Misstaget skedde med 2.24 kvar av tredje perioden och slog ut Sverige ur turneringen. Till Salos försvar ska sägas att skottet, med tanke på avståndet, var riktigt hårt.

Tommy Salo deppar efter ett av Belarus mål i OS-kvartsfinalen 2002.

Foto: Bildbyrån

7. T.J. Sotji: Oshie trollbinder i straffläggning, Sotji 2014

Inte illa för en spelare som knappt tog plats i den amerikanska OS-truppen. T.J. Oshie var dock ett hemligt vapen för förbundskapten Dan Bylsma – hans skicklighet i straffläggningar var redan välkänd i NHL. Chansen kom när gruppspelsmatchen mot värdnationen Ryssland gick till straffar. Oshie gjorde mål på Sergej Bobrovskij som en av Bylsmas tre utvalda skyttar, och enligt IIHF:s regler fick tränarna återanvända spelare hur många gånger de ville om det fortfarande var oavgjort efter tre rundor. Bylsma skickade ut Oshie fem gånger i rad – och han gjorde mål tre gånger. Totalt fyra mål på sex försök, inklusive den avgörande. Oshie vann Stanley Cup med Washington Capitals 2017/18 och noterades för 695 poäng på 1 010 NHL-matcher, men han kommer för alltid att förknippas med det han gjorde i Sotji.

T.J. Oshie överlistar Sergej Bobrovskij med en av sina straffar mot Ryssland.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

6. Henrik Lundqvists räddning: Sveriges OS-guld, Turin 2006

Kanada var regerande mästare och Ryssland hade ett lag fullt av unga stjärnskott, men ser man i efterhand på den svenska truppen 2006 är framgången lätt att förstå. Laget kryllade av framtida Hall of Famers: Nicklas Lidström i försvaret, Peter Forsberg, Mats Sundin, Daniel Alfredsson samt Daniel och Henrik Sedin i anfallet – och förstås Henrik Lundqvist i mål. Han var mitt i en succéartad rookiesäsong med New York Rangers och tog storformen med sig till OS. Det avgörande ögonblicket: en fullständigt makalös räddning på Olli Jokinen som bevarade Sveriges 3–2-ledning mot Finland med 15 sekunder kvar av finalen. Jokinen tog hand om en retur i slottet och var så säker på mål att han började höja armarna – men Lundqvist räddade med insidan av plockhandsken och säkrade Sveriges första OS-guld i NHL-eran.

Henrik Lundqvist firar det svenska OS-guldet i Turin 2006.

Foto: Bildbyrån

5. ”Jooooe… Sakic!”: Kanada bryter guldtorkan, Salt Lake City 2002

Är du född efter 1995 minns du förmodligen inte den förtvivlan som omgav Kanadas hockeyprogram 2002. Herrlaget hade inte vunnit OS-guld sedan 1952. Juniorerna hade inte stått överst på JVM-pallen sedan 1997. Damlaget förlorade sin första OS-final mot USA 1998. Så när Joe Sakic, fri med målvakten, använde sitt patenterade handledsskott för att överlista Mike Richter och ge Kanada en 5–2-ledning i tredje perioden av OS-finalen, var det som om en enorm börda lyftes från nationens axlar. Kanada hade återerövrat sitt älskade spel.

Joe Sakic firar ett mål i OS-finalen mot USA 2002. Foto: Miami Herald/mct/ZUMAPRESS.com

4. Dominik Hašek regerar världen: Tjeckien vinner OS-guld, Nagano 1998

Få spelare i hockeyhistorien har haft en topp som Dominik Hašek hade i slutet av 1990-talet med Buffalo Sabres. Under en sjuårsperiod mellan 1993–94 och 2000–01 vann han sex Vezina Trophy och dessutom två raka Hart Trophy som ligans MVP. Kulmen kom 1998. Det är svårt att peka ut ett enskilt ögonblick från Nagano, eftersom Hašek var briljant turneringen igenom, men den bild som etsat sig fast hos de flesta är när han slingrar runt i målgården och stoppar alla fem kanadensiska straffskyttar i semifinalen: Theo Fleury, Ray Bourque, Joe Nieuwendyk, Eric Lindros och Brendan Shanahan – samtliga framtida Hall of Famers. Hašeks turneringssiffror, som kröntes med finalseger mot Ryssland: 0,97 insläppta mål i snitt, 96,1 i räddningsprocent och två nollor. Han är den bäste målvakten genom tiderna – och jag är beredd att ta diskussionen med vem som helst som vill ifrågasätta det.

Dominik Hasek jublar efter finalsegern mot Ryssland i Nagano 1998.

Foto: Bildbyrån

3. Peter Forsbergs frimärke: Sverige vinner OS-guld, Lillehammer 1994

Målet var magiskt och hade förtjänat ett frimärke i Sverige oavsett hur det gjordes – det avgjorde straffläggningen och säkrade landets första OS-guld på herrsidan. Men sättet ”Foppa” gjorde det på lyfte ögonblicket till legendarisk nivå. I dag räcker det att säga ”The Forsberg” för att alla ska veta vad som menas. Han fintade åt vänster, bytte klubban till höger hand och lyfte in pucken förbi Corey Hirsch med en enhandsbackhand. Rörelsen har kopierats otaliga gånger, särskilt sedan NHL införde straffläggningar säsongen 2005/06.

Peter Forsbergs ikoniska straff mot Corey Hirsch i OS-finalen i Lillehammer 1994.

Foto: Bildbyrån

2. Sidney Crosbys gyllene mål: Kanada vinner OS-guld, Vancouver 2010

Sett över alla sporter hade Kanada ett fullständigt enastående hemma-OS 2010, krönt av en episk final i herrishockey där Kanada och USA behövde förlängning med sudden death efter att Zach Parise kvitterat för USA med bara sekunder kvar av ordinarie tid. Efter 7.40 av förlängningen tog Sidney Crosby emot en passning från Jarome Iginla vid den vänstra tekningscirkeln och överrumplade Ryan Miller med ett snabbt, lågt handledsskott som säkrade guldet på hemmaplan. Paul Hendersons mål i Summit Series 1972 och Mario Lemieuxs avgörande i Canada Cup 1987 hör också till Kanadas viktigaste mål genom tiderna, med Hendersons ofta rankat som nummer ett – men Crosbys mål 2010 är minst en 1B för en hel generation.

Sidney Crosby firar sitt övertidsmål i OS-finalen 2010. Foto: THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

1. Miracle on Ice: USA chockar Sovjetunionen, Lake Placid 1980

Sovjetunionen var en ostoppbar maskin 1980, med ett spel präglat av oöverträffad skicklighet och samspel. Men Herb Brooks tänkte på en helt annan nivå när han byggde ett snabbt, hårt arbetande lag som skulle överraska alla med sin kompromisslösa intensitet. Sovjeterna krossade amerikanerna med 10–3 i en träningsmatch bara dagar före turneringsstarten, men USA skakade av sig nerverna och spelade jämnt – 3–3 – efter att ha hamnat i underläge med 7–0. Det gav dem värdefulla lärdomar inför mötet i medaljrundan. Två enkla mål i första perioden fick sovjetiske förbundskaptenen Viktor Tichonov att bänka den legendariske målvakten Vladislav Tretjak, trots att ställningen var 2–2. Vid 3–3 i tredje perioden gled Mike Eruzione in i slottet och överlistade reservmålvakten Vladimir Mysjkin, vilket gav USA ledningen med tio minuter kvar. Amerikanerna höll undan för vad som ofta betraktas som den mest osannolika segern i hockeyhistorien, odödliggjord av Al Michaels klassiska referat.

USA hade faktiskt ytterligare en match kvar innan guldet säkrades – Finland stod för motståndet i finalen. Finland ledde med 2–1 efter två perioder, men amerikanerna lät sig inte stoppas. Tre mål i tredje perioden gav seger med 4–2 och OS-guld.