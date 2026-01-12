Det har varit många svängningar i historien. Men nu är OS-arenan i Italien äntligen godkänd – efter NHL:s hot.

— Det finns ingen anledning till att NHL inte vill komma, säger Luc Tardif, ordförande i IIHF, enligt TT.

Här är OS-arenan i Italien, nu färdig att användas.

Foto REUTERS/Claudia Greco

OS i Italien står runt hörnet och om mindre än en månad släpps pucken för damernas turnering. Drygt en vecka senare är det sedan dags för herrarna att kliva in. Just ishockeyn har också varit i fokus. Arenan har nämligen varit långt i från färdig samtidigt som tiden har krympt.

Men i helgen gjordes ett gäng tester. Det blev förvisso lite skriverier om ett hål i isen. I övrigt ska det dock ha gått bra.

Speciellt under lördagen då det provades med tre matcher i arenan, och det gick utan några större bekymmer. Något som gör att många nu kan andas ut. NHL har nämligen tidigare hotat med att dra in sina spelares medverkan om inte isen och rinken är i det skick de vill ha det i.

— Vi var lite oroliga, men den senaste månaden har det känts allt bättre och efter den här helgen är vi nöjda. Nu kan jag sova gott igen, säger Luc Tardif.

Santa Giulia-arenan, som ligger i Milano, ser därmed ut att hålla måttet för en OS-turnering. Sverige kliver in i mästerskapet med en match mot hemmanationen Italien den elfte februari.