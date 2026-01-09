Fiaskot inför OS – hål i isen under testmatch

Turerna kring hockeyarenorna inför OS i Milano fortsätter att gå i högvarv.

På fredagen spelades en genrepsmatch – och då fick matchen brytas.

Ett stort hål i isen upptäcktes.

Hål i isen – med veckor till OS. Foto: Chris Johnston på X och Bildbyrån

Arena Milano – eller Milano Santagiulia är skrytbygget som Milano lät bygga för att kunna arrangera hockeyturneringen i OS.

Men med bara veckor kvar tills turneringens start är det inte många som är imponerade.

Tvärtom har det varit många turer kring att arenan inte skulle hinna bli klart i ett speldugligt skick. Senaste rapporterna gör gällande att kapaciteten sjunker från 14 800 till 11 000 till turneringen.

Det finns inte heller någon plan b, vilket ESPN rapporterade så sent som i går. Det är Santagiulia Arena som gäller som spelplats, även om den inte är färdigställd ännu.

Matchen bröts – hål upptäcktes i isen

På fredagen skulle en match spelas för att säkerställa att det var speldugligt skick på isen och rinken, men det var det inte.

I stället skulle matchen brytas – på grund av ett stort hål i isen. Det rapporterar Chris Johnston på X.

Om bara några veckor kliver NHL-stjärnorna från alla världens hörn in på samma is.