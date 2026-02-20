Trefaldige OS-målvakten Tommy Salo gästar hockeysverige.se:s podcast Gol d’Oro – och ger sin syn på de främsta målvakterna i OS-hockeyn. Han gillar Kanadas och USA:s målvakter bäst – men är inte speciellt imponerad av Finlands Juuse Saros.

– Han är liten i målet, säger Salo.

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Herrarnas OS-turnering går in i ett kritiskt skede under fredagen då agnarna skiljas från vetet. Semifinaler mellan Kanada och Finland samt USA och Slovakien står på schemat.

Podcasten Gol d’Oro får besök av målvaktslegendaren Tommy Salo som ger sin syn på målvaktsspelet i turneringen. Han lyfter fram Kanadas Jordan Binnington och USA:s Connor Hellebuyck som turneringen främsta målvakter medan han inte är lika imponerad av Finlands Juuse Saros.

– Han gjorde en okej match mot Sverige, men jag är inte så imponerad. Han har inte haft någon bra säsong i NHL heller och är liten i målet, säger han apropå den sista finska utposten.

Tommy Salo kommenterar också skillnaden i storlek på dagens målvakter kontra när han själv spelade på 90- och början av 00-talet.

– Jag är 180 cm och Tommy Söderström var ännu mindre. Men målvakterna i dag är större, nästan två meter långa. De har större skydd, är större, täcker mer och är bättre än vi var på vår tid, säger Salo som tror att trenden med stora målvakter är här för att stanna.

