Vilken målvakt ska Sverige satsa på? ”Mest spännande med Wallstedt”

Jacob Markström eller Filip Gustavsson – vilken målvakt ska Sverige satsa på i åttondelsfinalen mot Lettland? I Gol d’Oro försöker Uffe Bodin och Måns Karlsson välja målvakt baserat på hur de inledande matcherna i OS-hockeyn utspelat sig.

– Egentligen skulle det vara mest spännande med Jesper Wallstedt, tycker Bodin.

Filip Gustavsson, Jacob Markström – eller Jesper Wallstedt? Vem står mot Lettland.

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Det svenska målvaktsspelet har varit föremål för stor besvikelse i OS så här långt. Tre Kronor har släppt in nio mål på tre matcher, och åtminstone ett par av målen borde den sista utposten ha stoppat.

Inför åttondelsfinalen mot Lettland är den stora frågan vilken målvakt Sam Hallam ska ge förtroendet. Filip Gustavsson darrade mot Italien och följde upp det med en ojämn insats mot Finland. Jacob Markström fick förtroendet mot Slovakien och bjöd på både högt och lågt.

I senaste avsnittet av Gol d’Oro – podcasten om OS-hockeyn i Milano – diskuterar Måns Karlsson och Uffe Bodin vem Sverige borde satsa på. Där konstaterar man att inget av alternativen är speciellt attraktiva då varken Gustavsson eller Markström ingett förtroende.

Skulle Tre Kronor rent av kunna kasta in tredjemålvakten Jesper Wallstedt?

