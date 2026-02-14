Jämför Elias Pettersson med Patrik Laine: ”Förbryllande”

Elias Pettersson har inte stått att känna igen i NHL de senaste åren – och han har inte heller fått spelet att stämma i OS. Finske journalisten Sami Hoffrén från Ilta-Sanomat drar paralleller mellan Pettersson och den finske ex-stjärnan Patrik Laine, som efter en explosiv start på NHL-karriären har haft det svårt att övertyga.

– Det är förbryllande, säger Hoffrén om Petterssons utveckling.

Finske hockeyjournalisten Patrik Laine drar paralleller mellan Patrik Laine och Elias Pettersson.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Se & lyssna på Gol d’Or här: | YouTube | Spotify | Apple Podcaster | Buzzsprout |

I hockeysverige.se:s podcast Gol d’Or – om OS-hockeyn i Milano – får Måns Karlsson och Uffe Bodin besök av finske hockeyjournalisten Sami Hoffrén. På frågan om det finns några svenska ishockeyspelare som är illa omtyckta i Finland svarar han nej. Däremot menar han att många är förbryllade över Elias Petterssons utveckling som hockeyspelare.

Så sent som säsongen 2022/23 gjorde han 102 poäng. Därefter har produktiviteten dalat betänkligt i Vancouver Canucks och svensken har blivit hårt kritiserad.

Sami Hoffrén drar paralleller till den finske ex-stjärnan Patrik Laine, jämngammal med Pettersson. Tidigt i NHL-karriären var han en av ligans mest fruktade målskyttar, men skador och problem med mental ohälsa har gjort att den nu 27-årige forwarden har tappat i status. Den här säsongen har han bara spelat fem matcher för Montréal Canadiens på grund av skada – och har inte spelat över 70 matcher på en säsong sedan 2018/19. Han är heller inte med i den finska OS-truppen på grund av skada.

Se intervjun med Hoffrén i videospelaren ovan.

Avsnittet presenteras i samarbete med Nya Expekt.

18+ | Villkor & Regler gäller | Stödlinjen.se |

Se hela andra avsnittet av Gol d’Oro

Video Gol d’Oro snackar upp Sverige mot Finland

Lyssna på Gol d’Oro som podcast här