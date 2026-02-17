Upprättelse för Elias Pettersson: ”Jag är imponerad”

Elias Pettersson har befunnit sig i skottgluggen de senaste säsongerna. Men nu får han beröm för sitt spel med Tre Kronor i OS – och framför allt då hans uppoffrande slit i defensiven – av Uffe Bodin och Måns Karlsson i podcasten Gol d’Oro.

– Han gör alla de här små grejerna du behöver göra för att vara framgångsrik, säger Uffe Bodin.

Elias Pettersson får beröm för sitt spel i OS.

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Det har varit två tuffa år för Elias Pettersson. Ända sedan han skrev sitt monsterkontrakt med Vancouver Canucks i mars 2024 har den offensiva spetsen han visade tidigt i sin NHL-karriär inte funnits där. Det har inneburit att han varit hårt kritiserad.

Även under pågående OS i Milano har 27-åringen varit föremål för kritik. Radiosportens expert, tidigare förbundskaptenen Johan Garpenlöv, riktade skarp kritik mot centern inför mötet med Slovakien.

– Han håller inte på den här nivån just nu, menade Garpenlöv.

Men i den matchen klev Pettersson fram med två mål.

Elias Pettersson hyllas för slitet och defensiva spelet

Det är dock framför allt hans arbetsinsats och defensiva arbete som Uffe Bodin och Måns Karlsson lyfter fram i podcasten Gol d’Oro.

– Jag är imponerad, säger Uffe Bodin. Visst, vi kan prata om de där två målen mot Slovakien, men det är sättet han sliter på, läser spelet i boxplay… Han gör många av de här små sakerna du behöver göra för att vara framgångsrik.

– Jag var skeptisk till om han hade offensiven i sig – och han har inte visat det mot de riktigt bra lagen än – men han gör två kassar mot Slovakien och visar att han kan vara med och bidra, säger Måns Karlsson.

Nu återstår det att se om Pettersson kan fortsätta på inslaget spår i kvällens åttondelsfinal mot Lettland.

