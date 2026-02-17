Schweiz och Tyskland till kvartsfinal – här är nästa OS-motstånd

Både Schweiz och Tyskland motsvarade förväntningarna med segrar i sina åttondelsfinaler. Nu väntar Finland och Slovakien i OS-kvartsfinal.

Schweiz och Tyskland är klara för kvartsfinal i OS 2026. Foto: Bildbyrån (montage).

Med två perioder spelade i tisdagens tidiga OS-åttondelsfinaler var det lite jämnare än både Schweiz och Tyskland ville. Men i slutändan var det favoriterna som städade av sitt motstånd.

Schweiz sköt hela 18 skott i den första perioden mot Italien och klev ifrån till 2–0 genom Philipp Kurashev och Roman Josi. På det stora hela imponerade dock Brynäs Damian Clara. Totalt blev det 48 räddningar, och faktiskt en chans att vända inför sista perioden. Nico Hischier slog fast 3–0 i powerplay.

Finland, som direktkvalificerade sig till kvartsfinal, väntar nu Schweiz i nästa runda.

Schweiz – Italien: 3–0 (2–0, 0–0, 1–0)

Scchweiz: Philipp Kurashev, Roman Josi, Nico Hischier.

Italien: –

Tyskland skickade hem Bellemare och Frankrike

Mellan Tyskland och Frankrike utspelade sig en liknande historia. Här fick dock de sistnämnde hål på motståndet efter ett målvaktsbyte inför andra perioden. Tyskland hade dessförinnan klivit ifrån till 3–0 genom Leon Draisaitl, Frederik Tiffels och JJ Peterka.

Veteranen och tidigare Skellefteå-spelaren Pierre-Edouard Bellemare stod för Frankrikes mål. Därefter skrevs siffrorna till 5–1 när tyskarna jublade efter mål i powerplay och tom bur.

Tyskland får nu möta Slovakien i OS-kvartsfinal. Där Sverige hade kunnat placera sig om man inte släppt in sent mot Slovakien och missat gruppsegern.

Tyskland – Frankrike: 5–1 (3–0, 0–1, 2–0)

Tyskland: Leon Draisaitl, Frederik Tiffels, JJ Peterka, Joshua Samanski, Nico Sturm.

Frankrike: P-E Bellemare.

Kvartsfinalerna i OS 2026

Kvartsfinal 1: Kanada – Tjeckien/Danmark

Kvartsfinal 2: USA – Sverige/Lettland

Kvartsfinal 3: Slovakien – Tyskland

Kvartsfinal: 4: Finland – Schweiz

