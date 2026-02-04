Danmark brukade vara en parentes i internationell ishockey. Inte längre. Efter att ha chockat Kanada i VM och ridit vidare på en historisk vår kliver danskarna in i OS 2026 med sitt kanske starkaste landslag någonsin – utan superstjärnor, men med självförtroende nog att störa vem som helst.

Nikolaj Ehlers och Mikkel Aagaard är två av nyckelspelarna för Danmark i OS-hockeyn 2026. Foto: Bildbyrån (montage)

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Det har aldrig varit ett bättre tillfälle att vara fan av dansk ishockey.

Danmark satte ishockeyvärlden i gungning när de slog Kanada i kvartsfinalen av VM (på hemmaplan dessutom) och tog sig till semifinal för första gången någonsin. Visst, Kanada kom inte med sitt allra starkaste lag, men de hade fortfarande Sidney Crosby, Nathan MacKinnon och Macklin Celebrini i uppställningen. Vet du vilka som inte hade en handfull framtida Hall of Famers i laget? Danmark.

Ändå visade det att när gruppen får ihop det kan de vara en kraft att räkna med. En stor del av samma lag kommer tillbaka till OS, och även om en medaljplats känns osannolik finns det all anledning att tro att den här gruppen rider på en rejäl våg just nu.

Tillbakablick på OS 2022

Danmark har varit ett återkommande inslag i A-VM sedan 2003, men har oftast fallit bort redan i gruppspelet. Laget har historiskt saknat spetsig NHL-representation, vilket gjort framgångar svåra att nå – även i olympiska kvalturneringar.

Det förändrades inför turneringen 2022, då danskarna för första gången någonsin kvalificerade sig till OS. Väl där stod de för en stark insats med facit 2–0–0–1 och slutade bara en poäng bakom ROC (Ryska olympiska kommittén) i grupp B. Segern mot Tjeckien i premiären var turneringens första riktiga skräll, och Danmark stod för en stark andra halva i sista gruppspelsmatchen mot Schweiz – vilket gav dem andraplatsen inför slutspelet.

Danmark tog sig vidare till kvartsfinal efter att ha besegrat Lettland med 3–2 i play-in-matchen. I kvartsfinalen drog Ryssland det längsta strået med en 3–1-seger, men Danmark kvitterade faktiskt tidigt i andra perioden efter att ha överlevt ett skottövertag på 18–1 i första. Där tog det danska OS-äventyret slut – men laget tog revansch genom att spela sig igenom kvalet 2024 och är nu tillbaka i det stora sammanhanget i Italien.

Danmarks forwards i OS 2026

Danmark har inte alltid haft NHL-spelare att luta sig mot i stora internationella turneringar, men den här gången leds offensiven av Nikolaj Ehlers, Oliver Bjorkstrand och Lars Eller. Ingen av dem har haft någon lysande säsong, men Ehlers levererar nästan alltid i landslaget. Hans sena intåg i VM-truppen i våras förändrade allt för gruppen, och nu finns han med från start i hela turneringen.

Bjorkstrand har haft en mer tillbakadragen roll i Tampa Bay Lightning, men i landslaget lär han få återgå till en mer drivande roll – likt den han hade i OS-kvalet 2021. Han kommer att vara ett viktigt skottalternativ i powerplay, och hans spel utan puck har utvecklats tydligt de senaste åren. Eller å sin sida bidrar främst med ledarskap, tekningar och defensiv trygghet – den offensiva produktionen har i stort sett torkat ut vid det här laget av karriären.

Oliver Bjorkstrand ska backa upp Nikolaj Ehlers i det danska OS-laget.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Men Danmark är beroende av mer än bara sina toppnamn. Lyckligtvis finns det flera spelare som haft starka säsonger. Tidigare San Jose-prospektet Joachim Blichfeld är på väg mot närmare 80 poäng i den finska ligan och bör få en framträdande roll i topp sex. Mikkel Aagaard är sylvass runt mål och var lagkapten under stora delar av förra säsongens landslagsspel. Med nära poäng per match i SHL kommer han in i turneringen med gott självförtroende. Nick Olesen gör sin bästa säsong hittills som proffs – knappast förvånande efter hans genombrott i våras. Han blev nationalhjälte när det gällde, med mål mot Kanada och poäng i åtta av tio matcher.

Ska Danmark kunna störa på allvar krävs också att Seattle Kraken-prospektet Oscar Fisker Mølgaard kliver fram, precis som han gjorde i VM. Den tvåvägscenter är stark, smart och skicklig på att fördela pucken. Över 40 poäng som AHL-rookie är imponerande, och han har dessutom fått känna på NHL-spel.

I bredden finns Patrick Russell, som hade en kort NHL-sejour i Edmonton innan han blev en ledande poängspelare i Europa. Nicklas Jensen har missat större delen av säsongen med en handskada men är fortfarande en av Danmarks mest skickliga playmakers. Christian Wejse bidrar med fysik och djup i botten av laget, liksom Alexander True – Ehlers kusin – som har NHL-erfarenhet och gjort en stabil säsong i Finland.

Turneringen blir sannolikt den sista stora för Morten Poulsen, som spelat nära 100 VM-matcher för Danmark. Den 37-årige forwarden debuterade i landslaget redan 2006 och har varit en konstant sedan dess. Han har aldrig varit någon poängspruta, men alltid en pålitlig powerforward med defensivt ansvar.

Är det här en djup offensiv? Inte direkt. Men om alla spelar ett disciplinerat spell och bredden levererar som i VM, kan Danmark absolut överraska framåt.

Tidigare HV71-spelaren Oscar Fisker Mølgaard tillhör den nya generationen spännande danska spelare. Foto: Katerina Sulova/CTK Photo/Alamy Live News

Danmarks backar i OS 2026

På pappret är detta lagets svagaste lagdel. Endast Oliver Lauridsen har NHL-erfarenhet – totalt sex matcher. Men backlinjen var faktiskt en av Danmarks styrkor i VM i maj, där man ofta styrde motståndarna ut mot kanterna och blockerade mängder av skott.

Lauridsen kommer att få ett stort ansvar. Den 36-årige jätten (198 cm) spelar fysiskt och är skicklig på att bryta spel, även om hans bästa dagar ligger bakom honom. Brodern Markus Lauridsen lär få en större tvåvägsroll. Han var Danmarks bästa back i VM och bidrar ofta med skott från blålinjen – och verkar höja sig i landslagströjan.

Phillip Bruggisser hade en mer undanskymd roll i OS 2022, men kan mycket väl spela runt 20 minuter per match. Där Markus Lauridsen är pucktransportör är Bruggisser mer av en fartspelare som bryter anfall. Anders Koch, lagets yngsta back vid 28 års ålder, bidrar med storlek och gör det trångt i omställningar.

I övrigt finns Nicholas B. Jensen, vars resa från NCAA Division III till proffshockey är anmärkningsvärd. Jesper Jensen Aabo är en rutinerad back med erfarenhet från hög nivå och gör en stark säsong i ICEHL. Matias Lassen är en bra skridskoåkare som kan spela boxplay och bidra med energi.

Det är ingen blålinje i världsklass – men den stora landslagserfarenheten ger kemi och samspel som kan väga upp en del av bristerna.

Veteranbacken Oliver Lauridsen är fortfarande en bärande back för Danmark. Foto: Nordphoto GmbH / Hafner

Danmarks målvakter i OS 2026

Kan den enda målvakten utan NHL-koppling ta över förstaspaden? Frederik Andersen och Mads Søgaard har varit väldigt ojämna, vilket öppnar dörren för Frederik Dichow. Inledningsvis lär Andersen få chansen. Han hoppas hitta samma form som i OS-kvalet 2024, där han gick 3–0. Internationellt har han varit strålande – men de senaste två NHL-säsongerna har varit tunga, och hans bästa år ligger bakom honom.

Søgaard har tillbringat större delen av säsongen i AHL, där han haft det kämpigt. Med få matcher de senaste åren och ingen landslagsspel sedan JVM Division IA 2020 är det svårt att se honom få speltid här.

Därför är Dichow så intressant. Den tidigare Montreal-talangen var en nyckel till Danmarks fjärdeplats i VM, inte minst med 39 räddningar mot Kanada. Han har tagit över rollen som förstakeeper i landslaget och varit stabil i SHL trots att HV71 haft en tung säsong. Dock kommer han in i turneringen efter en längre skadefrånvaro och får därför klassas som ett frågetecken.

Danmarks coach i OS 2026

Svenskfödde Mikael Gath har lett Danmark i tre säsonger och stod bakom VM-succén. Hans heltidsuppdrag är landslaget – och Danmark är i kanske sitt bästa läge någonsin. Laget spelar konsekvent ett starkt defensivt spel. De släpper visserligen till många skott, men antalet farliga chanser emot har minskat tydligt sedan Gath tog över.

Mikael Gath har varit framgångsrik med danska landslaget. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Avgörande fråga för Danmark i OS

Blir målvaktsspelet en styrka – eller en akilleshäl?

Lag i mitten av hierarkin behöver ofta storspel från sin målvakt. Lettlands Kristers Gudlevskis minns vi från Sotji 2014. Ska Danmark skrälla krävs att Andersen är på topp. Skador har förstört mycket av hans karriär – men när han är het kan han fortfarande vinna matcher på egen hand.

Men om det inte lossnar i Italien? Kan Dichow upprepa VM-magin? Om Andersen sviktar och Dichow inte hittar rätt är Danmark illa ute.

Så går det för Danmark i OS 2026

Danmark kan realistiskt sluta tvåa i grupp B. De kommer med självförtroende efter fjärdeplatsen i VM, och bredden är bättre än många tror. De saknar en spelare av Tim Stützles kaliber, men Ehlers kan vara en matchvinnare, och VM visade att spelare som Olesen, Blichfeld och Aagaard kan kliva fram. Det här är kanske det bästa danska landslaget någonsin – och även om en kvartsfinal troligen blir slutstationen, blir de ingen lätt motståndare.

Danmarks trupp i OS 2026

Målvakter

Frederik Andersen (Carolina Hurricanes)

Frederik Dichow

Mads Søgaard (Ottawa Senators)

Backar

Phillip Bruggisser

Nicholas B. Jensen

Jesper Jensen Aabo

Anders Koch

Matias Lassen

Markus Lauridsen

Oliver Lauridsen

Forwards

Mikkel Aagaard

Mathias Bau Hansen

Oliver Bjorkstrand (Tampa Bay Lightning)

Joachim Blichfeld

Nikolaj Ehlers (Carolina Hurricanes)

Lars Eller (Ottawa Senators)

Nicklas Jensen

Oscar Fisker Mølgaard (Seattle Kraken)

Nick Olesen

Morten Poulsen

Patrick Russell

Jonas Røndbjerg (Vegas Golden Knights)

Frederik Storm

Alexander True

Christian Wejse

Danmarks spelschema i OS 2026

12 februari vs Tyskland: 21.10 svensk tid

14 februari vs USA: 21.10 svensk tid

15 februari vs Lettland: 19.10 svensk tid