Nya skadesmällen inför OS: Blir borta i flera veckor

Tre Kronors skadebekymmer inför OS fortsätter.

På torsdagen kunde Sam Hallam skriva upp ett sjunde namn som går skadad inför den efterlängtade turneringen.

Jonas Brodin går skadad med veckor till OS.

Det finns många frågetecken inför OS – på grund av skador på uttagna spelare.

Gabriel Landeskog är tveksam på grund av en revbensskada. Det kommer att bli ett sista minuten-beslut från Tre Kronor och Colorado Avalanche om den förmodade OS-kaptenen ska vara med i truppen. Därutöver dras en hel del andra med skador, som Victor Hedman (som också är tveksam till spel), Erik Karlsson, Philip Broberg, Joel Eriksson Ek och Leo Carlsson.

Nu kan Sam Hallam skriva upp ett sjunde namn på listan över spelare som dras med skador. En skadekris du kan läsa mer om här.

VM-backen skadad

Det gäller nämligen Minnesota Wild-backen Jonas Brodin. 32-åringen, som är en nyckelspelare för topplaget i NHL med sitt defensiva spel som adelsmärke, kommer att vara borta ett tag nu.

”Jonas Brodin kommer att utvärderas vecka för vecka med en underkroppsskada”, säger John Hynes, enligt NHL-journalisten Sarah McLellan.

John Hynes ville inte vidare kommentera om OS-deltagandet i februari var i spel.

Jonas Brodin har spelat flera VM för Sverige, inte minst hemma i Stockholm i våras. Där var han en viktig spelare i laget som tog ett brons.