Stjärnan: ”Där tror jag inte att de är i närheten av oss”

Tre Kronor Dam fick bästa möjliga motstånd i Tjeckien, menade Hockeysveriges krönikör Sophie Johansson under gårdagen.

Mira Jungåker är stensäker på att Damkronorna har något som Tjeckien inte har.

– Vi alla litar på varandra och kommer göra allt som krävs för att hon bredvid ska lyckas. Jämfört med Tjeckien tror jag inte att de är i närheten av oss när det kommer till gruppsammanhållning, säger hon till Hockeysverige.

Mira Jungåker.

Foto: Bildbyrån och Ronnie Rönnkvist

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |

Det blev Tjeckien i kvartsfinal. Bästa tänkbara motstånd med tanke på alternativen enligt hockeysverige.se:s krönikör, Sophie Johansson. Tre Kronor Dam har också imponerat under gruppspelet. Visserligen mot lite sämre motstånd än vad laget får möta i kvartsfinalen, men 18-2 på fyra matcher är starkt. Mer än så går knappast att begära. Tjeckien slutade trea i grupp A efter USA och Kanada, men före starka nationer som Finland och Schweiz.



– Utifrån förutsättningarna och motståndet vi mött tycker jag att vi har gjort ett fantastiskt gruppspel, säger Mira Jungåker till hockeysverige.se och fortsätter:

– Personligen tycker jag det är svårt att spela mot tillexempel Japan i en match som inte riktigt betyder något. Många gånger har vi dessutom haft ledningen efter första perioden med flera mål.

Lyfter stämningen i gruppen: ”Många som håller låda”

Mira Jungåker, liksom bland andra Hanna Olsson med flera, hyllar gruppen Tre Kronor Dam har på plats i Milano.



– Det har varit superbra och nästan alla har sagt i sina intervjuer vilken fantastisk grupp vi har.

– Vi har haft otroligt många camper under somrarna och lagt ner mycket slit tillsammans. Det har inte alltid heller varit så himla kul under somrarna då vi kört intervaller och tränat utan ha några mer tankar än att bara träna hela veckan.

– Jag tror att camperna, då vi slitit och mått som sämst, gjort att vi har kommit ihop som grupp på ett sätt som är otroligt viktigt i en sådan här turnering. Jag tror inte heller vi hade haft en så pass bra gruppsammanhållning om vi inte hade gått igenom allt hårda jobbet, slitet, tårar och all möjligt som varit tillsammans under somrarna.

Jungåker har stått för en fin turnering inför kvartsfinalen som väntar.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vem, förutom du själv, är hopplöst att få tyst på i omklädningsrummet?

– (Skratt) Det är många som tjatar mycket. Hanna Olsson tycker jag att man hör lite hela tiden, men vi är många som håller låda och det är superkul.



Mira Jungåker har fått mycket beröm för både sitt offensiva och defensiva spel. Dessutom har hon bidragit med ett mål i produktionen framåt.



– Jag är ändå nöjd med prestationen som har varit. Sedan har jag inte producerat offensivt så mycket som jag velat. Där finns det väl förbättringspotential till kommande matcher och kvartsfinalen mot Tjeckien. Över lag ändå en okej prestation.

Hyllar backkollegan: ”Betyder sjukt mycket”

20-åringen, som till vardags spelar för Ohio State University, spelar under OS 2026 i backpar med PWHL-stjärnan Maja Nylén-Persson.



– Jag tycker att alla uppgifter vi som backpar har, att vi delar upp det ganska lika mellan oss. Det är inte så att någon är mer offensiv eller defensiv. Vi hänger med lite varannan gång med upp i anfallet.

– Vi är ett offensivt backpar. Samtidigt värnar vi väldigt mycket om försvaret och inte är något vi bara skiter i. Det handlar om att göra ett otroligt bra uppspel till att börja med för att sedan ta oss till anfallszonen.

– Jag tycker att vi har delat upp de uppgifterna bra mellan oss bra och sätter varandra i bra lägen, så det har varit otroligt kul att spela med Maja.

– Båda två har varit skadade under en längre tid, men vi började spela med varandra redan i Danmark under det VM:et. Att nu få spela med varandra igen, efter att har varit borta från varandra i ett och ett halvt år, har varit otroligt kul. Man har kommit tillbaka in i flytet som jag inte känt på ett tag så det är jättekul att vi båda nu är friska och hela.



Maja Nylén-Perssons närvaro är också något som betyder mycket för gruppen enligt Mira Jungåker.



– Den betyder sjukt mycket. Hon är väldigt lugn och sansad både som person och spelare. Jag tror att det lugnet Maja har smittar av sig på oss alla andra.

– Hon betyder mycket då vi nu kommit fram till en kvartsfinal, att då ha någon som har den här erfarenheten som många andra saknar. Hon är otroligt viktig för vårt lag och om vi ska ta oss långt.

Nylén-Persson hyllas stort av Mira Jungåker.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Kvartfinal mot tjeckerna, vilka förväntningar har du på matchen?

– Att det kommer bli en otroligt tuff match såklart. Jag tror också att det kommer bli väldigt, väldigt fysiskt, vilket det brukar bli mellan oss och Tjeckien.

– Något som passar mig och oss är också när det blir fysiska matcher. Jag tror att det kommer bli en tajt match, men jag är säker på att vi kommer dra det längsta strået med den känslan vi har.



Med tanke på att det kan bli fysiskt, SVT:s Jonas Andersson var i en intervju med hockeysverige.se kritisk till domarnivå, eller rättare sagt att den är obefintlig, hur har du som spelare upplevt det?

– Första två matcherna berömde jag domarna väldigt mycket och gav cred för att de höll en jämn nivå. Domarna tillät en hel del som det inte brukar vara på en internationell nivå.

– Efter det tycker jag att det har gått lite utför. Både i Frankrike och Japan-matcherna har det varit otroligt billiga utvisningar.

– Ojämn nivå, som det nästan alltid är, men domarna vi hade första två matcherna gjorde ett väldigt bra jobb. Andra domarna, som vi hade i sista två matcherna, var mer ojämna, tog billigare grejer och jag tycker faktiskt det är tråkigt att de inte kan hålla en jämn nivå.



Vad talar för att Sverige spelar semifinal i OS 2026?

– Återigen vår gruppsammanhållning. Jag tror inte något lag trivs så bra med varandra som vi gör och det tror jag kommer vara det som gör att vi dra det längsta strået.

– Vi alla litar på varandra och kommer göra allt som krävs för att hon bredvid ska lyckas. Jämfört med Tjeckien tror jag inte att de är i närheten av oss när det kommer till gruppsammanhållning.