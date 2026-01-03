När Sam Hallam presenterade sin trupp till den kommande OS-turneringen fanns inte Mattias Ekholms namn med bland de åtta backarna.

Edmonton Oilers-veteranen är besviken över att ställas åt sidan av förbundskaptenen.

– Jag har gjort allt jag kan för att visa att jag förtjänar en plats, säger Ekholm till Expressen.

Mattias Ekholm. Foto: Bildbyrån

Mattias Ekholm har spelat fem VM, ett World Cup samt en Four Nations-turnering med Tre Kronor.

När förbundskaptenen Sam Hallam i går presenterade sin OS-trupp till mästerskapet i Milano fanns 35-åringen emellertid inte med bland de uttagna spelarna.

– Klart att jag är jättebesviken, säger han till Expressen.

Uttryckte frustration under Four Nations

Under Four Nations i februari uttryckte Ekholm sin frustration gentemot hur Sam Hallam och den svenska landslagsledningen kring hanteringen av honom inför den avslutande matchen mot USA. Ekholm hoppas inte att ”dispyten” under Four Nations spelade in i Hallams uttagning till OS.

– Jag hoppas att det inte hade någon betydelse för hans beslut, men det får ni fråga honom om. Jag har gjort allt jag kan för att visa att jag förtjänar en plats och tycker att både jag och laget spelat bra under de senaste veckorna. Men uppenbarligen tyckte inte han (Hallam) att det var så, säger Ekholm.

”Hunnit rinna tillräckligt mycket vatten under broarna”

Hallam menar att fjolårets situation under Four Nations inte spelade in på laguttagningen.

– Mattias uttryckte att han var missnöjd med att han eventuellt inte skulle spela, vilket han har all rätt att göra. Jag tror vi alla är nöjda med att vi har ett samhälle där vi får säga vad vi tänker. Vi pratade länge efter turneringen så jag tror det hunnit rinna tillräckligt mycket vatten under broarna.

Den här säsongen snittar Mattias Ekholm strax under 21 minuters istid per match i Edmonton, där han producerat 17 poäng (3+14) på 41 matcher med Oilers.

Source: Mattias Ekholm @ Elite Prospects