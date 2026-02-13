Sundins hårda sågning: ”Som en flygplansolycka”

Tre Kronors forcering gav inget – i stället kunde Finland avgöra med ett 4–1 mål.

Efter situationen som ledde till 1–3 i matchen sågades laget hårt.

– Det är lite som en flygplansolycka. Det är mycket som går fel, säger han i HBO Max.

Mats Sundin sågar Tre Kronors försvarsinsats vid 3–1 målet. Foto: Max och Bildbyrån

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Mats Sundin var kritisk till mycket i den svenska insatsen mot Finland. För att Tre Kronor ska kunna vända turneringen till något positivt lägger han ut texten kring hur spelarna matchas och hur han tycker att ledarskapet ser ut.

– Det är mycket som behöver bli bättre. De ledande spelare behöver ges utrymme att göra det, så det finns en del att fundera på inför resterande turneringen, säger han i HBO Max:s sändning.

– Nu har vi inte sett sista istiden, men när man tittar på den kan man ana att det är otydligt vilka som ska ta tag i spelet, vilka som är ledare i laget och det har man en del att fundera kring. Man har en bra start och trycker på, men Finland gör det väldigt bra när man kommer i ledning. De ger inte Sverige några gratischanser.

Tre Kronor tryckte på under hela den tredje perioden men man kom inte nära. I stället avgjorde Finland med ett sista mål i öppen bur.

Sågar avslutningen

Om 3–1 målet som Joel Armia stod för håller Sundin inte igen.

– Det är lite som en flygplansolycka. Det är mycket som går fel, säger han i sändningen.

Ställningen i gruppen inför den tredje matchen mot Slovakien är jämn. Medan slovakerna har spelat in sex poäng mot Italien och Finland, står Sverige och grannlandet på tre poäng var. För Finland väntar en avslutande match mot Italien som de väntas vinna. Därmed behöver Sverige jaga en bekväm seger mot Slovakien för att få målskillnaden på sin sida.



