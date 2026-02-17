Sätter nytt OS-rekord – och skjuter Kanada till final

Marie-Philip Poulin fortsätter att skriva historia. I semifinalen mot Schweiz blir den kanadensiska lagkaptenen ensam om att toppa OS:s skytteliga genom tiderna – och stärker ytterligare sin status som en av ishockeyns största någonsin. Med två mål sköt hon Kanada till final mot USA i 2–1-segern.

Marie-Philip Poulin skriver in sig i historieböckerna.

Foto: Bildbyrån

En av de största spelarna i ishockeyns historia skriver in sig i rekordböckerna.

På måndagen gjorde Kanadas lagkapten Marie-Philip Poulin sitt 19:e OS-mål i karriären och passerar därmed Hockey Hall of Fame-medlemmen Hayley Wickenheiser för flest mål av en kvinna i vinter-OS.

Målet kom tidigt i den andra perioden i Kanadas semifinal mot Schweiz. Mindre än en minut efter att ha blivit rånad av den schweiziska målvakten Andrea Brändli avlossade Poulin ett till synes harmlöst skott från blålinjen som letade sig förbi Brändli och gav Kanada ledningen med 1–0. Bara några minuter senare gjorde hon även sitt 20:e OS-mål i karriären.

Det var Poulins andra mål i årets OS. Den 34-åriga stjärnan ådrog sig en underkroppsskada mot Tjeckien i gruppspelet, vilket höll henne borta från Kanadas 0–5-förlust mot USA samt den sista gruppspelsmatchen mot Finland. Hon var tillbaka i laguppställningen till kvartsfinalen och gjorde då sitt första mål i turneringen när Kanada besegrade Tyskland med 5–1.

Marie-Philip Poulin tvåa i alla tiders poängliga

Poulins siffror är visserligen lägre än under hennes makalösa insats i Peking för fyra år sedan, då hon noterades för sex mål och elva assist – totalt 17 poäng – och slutade tvåa i poängligan bakom Sarah Nurse, som satte ett olympiskt rekord med 18 poäng i en och samma turnering.

För att nå ikapp Wickenheiser i kampen om flest poäng i damernas olympiska ishockey har Poulin fortfarande en bit kvar. Den trefaldiga guldmedaljören Wickenheiser samlade ihop otroliga 51 poäng på 26 matcher. Poulin ligger tvåa genom tiderna med 38 poäng på lika många matcher.

Poulin kommer att gå till historien som en av de största spelarna inom ishockeyn – oavsett kön. Hennes förmåga att kliva fram i de största ögonblicken går tillbaka till hennes första OS-framträdande i Vancouver för 16 år sedan. Sedan dess har hon varit en självklar ledargestalt på den internationella scenen. I karriären har hon vunnit tre OS-guld, fyra VM-guld och en rad andra utmärkelser. Det mest anmärkningsvärda är kanske att Poulin inte visar några tecken på att sakta ner. Trots sin ålder tror många att hon fortfarande spelar när vinter-OS arrangeras i Frankrike om fyra år.

Kanada spelar OS-final mot USA på torsdag. För Schweiz väntar en bronsmatch mot Sverige.

