LIVE: Följ Tre Kronor-Lettland i åttondelsfinalen i OS 2026 här
Gruppspelet är över – nu är det allvar. Det är dags för åttondelsfinal mellan Sverige och Lettland i OS-hockeyn – och hockeysverige.se liverapporterar matchen minut för minut.
Efter ett något trevande gruppspel missade Tre Kronor en av de fyra direktplatserna till kvartsfinal. Istället tvingas de gå den långa vägen, via en åttondelsfinal, för att ha chansen att få spela om medaljerna.
I åttondelsfinalen väntar Lettland. Vinnaren får sen möta USA i kvartsfinal, medan förloraren har spelat färdigt i OS-hockeyn 2026.
Nedsläpp är 21:10 och hockeysverige.se liverapporterar matchen. Vi drar igång från och med att laguppställningarna släpps, cirka en timme före nedsläpp.
Sverige-Lettland x-x (x-x, x-x, x-x)
Första perioden:
Andra perioden:
Tredje perioden:
Efter ett gruppspel där alla lag gick vidare är det nu äntligen dags för slutspel i OS. För svensk del väntar åttondelsfinal – där Lettland väntar.
Matchen börjar 21:10 ikväll och vi liverapporterar matchen, minut för minut. Vi drar igång härifrån vid 20-tiden ikväll.
Häng med oss då!
