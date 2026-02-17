Prenumerera

Logga in

LIVE: Följ Tre Kronor-Lettland i åttondelsfinalen i OS 2026 här

Author image
Konrad Grönlund
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Gruppspelet är över – nu är det allvar. Det är dags för åttondelsfinal mellan Sverige och Lettland i OS-hockeyn – och hockeysverige.se liverapporterar matchen minut för minut.

Nya Expekt
Följ Sverige-Lettland i OS 2026 med oss. Foto: Bildbyrån.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Efter ett något trevande gruppspel missade Tre Kronor en av de fyra direktplatserna till kvartsfinal. Istället tvingas de gå den långa vägen, via en åttondelsfinal, för att ha chansen att få spela om medaljerna.

I åttondelsfinalen väntar Lettland. Vinnaren får sen möta USA i kvartsfinal, medan förloraren har spelat färdigt i OS-hockeyn 2026.

Nedsläpp är 21:10 och hockeysverige.se liverapporterar matchen. Vi drar igång från och med att laguppställningarna släpps, cirka en timme före nedsläpp.

Sverige-Lettland
Milano
Not Started
Sverige
Lettland
TEAM
1
2
3
Sverige
Lettland

Sverige-Lettland x-x (x-x, x-x, x-x)

Första perioden:

Andra perioden:

Tredje perioden:

Sortera:
Senaste
Äldsta
Ställ en fråga
9:25:20 AM
Måns Karlsson
Vinna eller försvinna!

Efter ett gruppspel där alla lag gick vidare är det nu äntligen dags för slutspel i OS. För svensk del väntar åttondelsfinal – där Lettland väntar.

Matchen börjar 21:10 ikväll och vi liverapporterar matchen, minut för minut. Vi drar igång härifrån vid 20-tiden ikväll. 

Häng med oss då!

Bildbyrån
Kommentera

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen