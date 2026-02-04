Live: Följ ishockeyn i OS 2026 här

Välkommen till hockeysverige.se:s liveblogg från OS i Milano. Här kommer redaktionen att komma med publiceringar i realtid under turneringens gång.

Följ OS-hockeyn med hockeysverige.se.

Foto: Alamy.

Ishockeyn i OS 2026 pågår mellan den femte och 19:e februari (damerna) samt mellan den elfte och 22:a februari (herrarna).

Som en del av hockeysverige.se’s bevakning av turneringen har vi bland annat den här livebloggen, där vi kommer uppdatera med det senaste som händer i Milano, hela vägen fram till turneringens slut.