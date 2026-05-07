Robert Hägg fick en armbåge i ansiktet som lämnade honom blodig på isen.

Bara några minuter senare blev Hägg målskytt men var efteråt besviken över att ha fått någon utvisning med sig.

Robert Hägg låg först ner i smärtor efter armbågen, men blev sedan målskytt bara minuter senare. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån & SVT/Skärmdump

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

När det svenska herrlandslaget är på hemmaplan för spel i Beijer Hockey Games inleds turneringen med förlust.

Mot Tjeckien blev det förlust med 3-1 i en match där Tre Kronor inte fick spelet att stämma som de ville, menar assisterande kaptenen Robert Hägg.

– Jag tycker att vi komplicerar det lite väl mycket ibland i stället för att hålla det lite enklare och spela på det vi ser framför oss. I stället håller vi i pucken kanske någon extra sekund där bak och sätter oss i lite tråkiga situationer. Det är mycket vilja där ute och man vill kanske lite för mycket ibland i stället för att hålla det lite simplare. Det är något som vi får kolla igenom på video i morgon och prata igenom. Samtidigt finns det väldigt mycket bra grejer att ta med sig också och, som sagt, viljan finns där och det är bara positivt, säger Hägg till hockeysverige.se.

Robert Hägg: ”Kommer upp en hög armbåge över läppen”

Robert Hägg var inblandad i en uppmärksammad situation mot slutet av tredje perioden där han fick en tjeckisk armbåge i ansiktet. Brynäsbacken blev liggande på isen en stund innan han tog sig ut till båset med blodet som flödade från läppen. Robert Hägg stod sedan i båset och vädrade sin ilska mot domarna sedan tjecken inte blivit utvisad efter armbågen på Hägg.

Hur mår läppen nu?

– Den mår bra. Den fick en liten smäll men det är sånt som händer.

Hur ser du på den situationen?

– Jag försöker gå in i en närkamp och sedan kommer det upp en hög armbåge över läppen. Jag kan tycka en hög armbåge är en hög armbåge oavsett om den är medveten eller inte, men domaren tycker väl annorlunda. Man får bara bita i det sura äpplet och fortsätta köra.

Robert Hägg fortsatte däremot att spela efter smällen. Bara ett par minuter efter att han blivit sänkt klev Hägg också fram och blev målskytt. Han sköt in 1-2-målet med drygt tre minuter kvar att spela men det räckte alltså inte för Tre Kronor som förlorade ändå där Robert Hägg blev enda målskytt.

– Det är kul att se pucken gå in. När pucken kommer ut studsande från sargen försöker jag egentligen bara få den mot mål. Sedan är det väldigt mycket trafik framför och pucken har ögon att gå igenom och hitta sig in. Det var kul. Vi fick en liten push mot slutet efter det men annars är det inte så mycket mer att säga än så.

Hoppas få spela VM med Tre Kronor

Robert Hägg spelar till vardags i Brynäs och har varit ordinarie i Tre Kronor hela säsongen. Målet mot Tjeckien under torsdagskvällen var hans första poäng i landslaget på tio matcher under säsongens gång.

Hägg blev uttagen till truppen som spelade Fortuna Hockey Games förra veckan och han fick sedan också fortsätta till Beijer Hockey Games den här veckan. I båda turneringarna är Hägg assisterande kapten.

– Det har rullat på bra. Jag har fått hitta min roll, spela defensivt, försöka vara tuff framför mål och hålla det enkelt. Det är bara att fortsätta försöka göra det och göra de här små grejerna bra hela tiden, då brukar det oftast löna sig.

Vad säger du om dina chanser att komma med till VM?

– Det vet man aldrig. Det är upp till ledarna att bestämma vilka som de vill ha med sig. Jag försöker bara att fokusera på mitt och hjälpa laget att vinna, avslutar Robert Hägg.

