Krossade stjärnlaget – kan skriva historia: ”En bragd”

I kvartsfinalen mellan Slovakien och Leon Draisatils Tyskland blev det ett målkalas där hemmalaget gick segrande ur mötet.

Nu kan Slovakien för första gången under OS-mästerskapet ta medalj.

Detta efter två mål från två spelare med tydlig SHL-koppling.

– En bragd att de tar sig till semifinal, säger Sanny Lindström i TV4.

Slovakien har skrällt sig till semifinal. Foto: Bildbyrån

Tyskland stod upp bra mot Slovakien i första perioden, till slut orkade man dock inte längre. Med mindre än två minuter kvar av perioden släppte Tyskland in matchens första mål.

I andra perioden gick det undan, efter fyra minuters spel kom 2-0 målet. Sedan tog det inte mer än ynka 33 sekunder, då small det till igen, genom Skellefteå AIK-forwarden Oliver Okuliar. Detta framspelad av Dalibor Dvorsky. Med halva matchen spelad utökade hemmalaget ytterligare med ett mål och då var det dags för den tidigare AIK– och Oskarshamnsforwarden att även göra mål.

Tyskarna gav sig inte och lyckades få in en puck med fem minuter kvar av andra perioden. Lukas Reichel assisterades av superstjärnan Leon Draisaitl och man försökte skaka liv i matchen

Utvisningskaos i slutperioden

Men trots reduceringsmålet från Tyskland tog det inte mer än 58 sekunder av den tredje perioden innan Slovakiens Regenda slog ner spiken i kistan när han noterades för sitt andra mål för kvällen och utökade ledningen till 5–1.

Sedan uppstod något som man får kalla för ett utvisningskaos. För inom loppet på drygt en minut tog domarna totalt tre utvisningar. Först drog Slovakien på sig en utvisning. Oturligt blev sedan tyske Samanski av med hjälmen. Under spelets gång sätter han snabbt på sig hjälmen igen, men på ett felaktigt sätt vilket straffades med en utvisning. Sedan tog det inte mer än 17 sekunder innan hemmalaget drar på sig en slashing-utvisning genom Martin Fehervary.

I det powerplay lyckades Tysklands Frederik Tiffels sätta ytterligare en puck bakom Hlavaj. En satsning från Tyskarna behövdes göra, vilket de också gjorde. I öppen kasse kunde Tatar sätta matchens sista puck.

Slutresultatet i kvartsfinalen blev 6-2. Nu väntar en semifinal för Slovakien där Finland och Schweiz gör upp om att få ställas mot Slovakien i vad som får sägas vara en drömsemifinal för båda lagen.

– Snacka om att det slovakiska folket kommer bänka sig framför TV eller resa hit, om jag tittar rätt i medaljligan har Slovakien inte en enda medalj hittills, att ta den i hockey vore något extra, säger Björn Oldéen i TV4.

