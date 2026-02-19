Jättehyllningen: ”Hon skulle gå in där – utan tvekan”

När Damkronorna jagade sin första OS-medalj på 20 år klev Mira Jungåker minst sagt fram. I TV4 hyllades 20-årige backen enormt – igen.

– Vi pratar om amerikanskorna som har kanske den bästa backsidan i OS. Jag tror att Mira skulle gå in på den backsidan utan tvekan, säger experten Staffan Kronwall.

Mira Jungåker hyllas stort under Damkronornas bronsmatch mot Schweiz. Foto: Bildbyrån (montage).

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |

”Hon är isens klart bästa spelare”

När Damkronorna klev ut för den andra perioden i torsdagens bronsmatch mot Schweiz hade dessa ord redan yttrats i TV4:s studio. Inte för första gången i OS-turneringen hade 20-årige backen visat vägen för det svenska damlandslaget, men ännu mer skulle faktiskt komma.

Efter att Ebba Svensson Träff räddat en straff, och Jungåker själv fått rejäl ont efter ett blockat skott, öppnade hon själv målskyttet. 1–0 till Sverige var ett faktum.

– Vilken pärla. Det är ett handledsskott som bara säger pang, utbrister kommentatorn Björn Oldéen i sändningen.

Jättehyllningen i TV: ”Hon skulle gå in där”

Lovorden har regnat över HC Dalen- och HV71-produkten flera gånger under detta OS. Men allra mest tog TV4:s Staffan Kronwall i brons-sändningen, och då innan målet.

– Sättet hon driver spelet bakifrån, men även hur hon försvarar sig. I att hålla avståndet till motståndare är hon fenomenal, men sen är det spelet med puck som sticker ut. Hon vågar spela ut och hålla i pucken. Sen såg vi dessutom, gå ner täcka skott, skaka av, gå ut och köra igen.

– Hon är helt fenomenal. Vi pratar om amerikanskorna som har kanske den bästa backsidan i OS. Jag tror att Mira skulle gå in på den backsidan utan tvekan.

Senast Sverige tog en OS-medalj på damsidan var 2006, ett år efter att Jungåker kom till världen.

– Jag mår jättebra, jag tappade bara andan. Den tog helt fel. Nu är jag redo för tredje perioden, säger Jungåker själv om skottet hon täckte innan sitt mål.

Schweiz fick till slut in en 1–1-kvittering innan andra pausen.

Bronsmatchen pågår! Texten uppdateras.

Source: Mira Jungåker @ Elite Prospects