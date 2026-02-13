Kritiseras – efter ny tung inledning: ”Då ska han ta den där”

Tidig målvaktstavla mot Italien.

När Finland tog ledningen mot Tre Kronor i den andra omgången hamnade Filip Gustavssons insats i fokus igen.

– Är han inte skymd så ska han ta den där, säger Henrik Lundqvist i SVT.

Filip Gustavssons nya ingripande ifrågasätts. Foto: Bildbyrån/SVT

Filip Gustavsson fick en tung inledning på matchen mot Italien i premiären. Efter en inledande press från Tre Kronor satte Italien ledningsmålet efter en tavla från Minnesota-målvakten. Målvakten tog fel beslut, släppte klubban och Luca Frigo kunde lätt sätta pucken bakom målvakten.

– Jag har sett många målvakter som gör det här. Man lägger ner klubban så där på en puck. Jag har aldrig varit ett fan av det. Det handlar om kontroll. Det där är en puck du bara ska lägga ner i sarghörnet eller passa, sade Henrik Lundqvist i TV4:s studio då.

Kritiseras nu på nytt

I inledningen av rivalmötet med Finland i den andra omgången tog Finland ledningen genom Nikolas Matinpalo. En back som med målet gjorde sitt första för hela säsongen.

Då gick backskottet via Gustavssons klubba, via ramen och in i mål. Inte heller då var

– Är han inte skymd så ska han ta den där, säger Henrik Lundqvist i SVT.

I periodpausen säger Håkan Södergren

– Jättebra skott, men den tycker jag egentligen han ska ha den, säger Håkan Södergren

Med 4.34 kvar att spela av perioden gjorde Anton Lundell 2–0 för Finland. Detta efter en situation där Anton Lundell gjorde 2–0, efter att ha träffat Filip Gustavsson med en hög klubba. Men domarna bedömde att han inte rörde pucken och att den gick in via Gustavssons hjälm.

– Jag tycker inte att det är en goaltender interference, kanske i SHL men inte här, säger Jonas Andersson i SVT.

Matchen pågår – Finland leder med 2–0.