USA firade sitt guld i OS i omklädningsrummet med bland annat ett samtal av Donald Trump. Samtidigt som även FBI-chefen Kash Patel var på plats och festade med laget.

Under gårdagen vann bekant USA OS-guld i ishockey efter stor dramatik. Guldhjälte blev Jack Hughes som sänkte värsta rivalen Kanada på övertiden. Efter matchen firades guldet rejält i Italien. Där det så klart var livat i omklädningsrummet efter slutsignalen.

På plats var även Kash Patel, en republikan som just nu är chef för FBI. Han hade tagit byråns privatjet till Italien för en kostnad av 700 000 svenska kronor, enligt Daily Mail. Något som har väckt kritik i USA. Inte minst eftersom att det finansieras av skattepengar. Där många också har ifrågasatt om det här inte handlade om en privat resa.

FBI har svarat och menar att byrån hade en stor roll i säkerheten under OS. Samtidigt som de även har hand om säkerheten i sommar-OS 2028 som tar plats i just USA.

Kash Patel var med och firade USA:s OS-guld

Under firandet syntes Patel sedan halsa en öl samtidigt som han även ringde upp president Donald Trump på telefonen.

Laget fick då ta emot hyllningarna från presidenten. Samtidigt blev de även inbjudna att besöka Vita Huset på tisdag kväll. Det blev även en liten kontrovers under samtalet där Donald Trump sa att han även ”är tvungen” att bjuda in USA:s damlag i ishockey, som även de tog guld i hockeyn. Något som rev ner skratt från herrlaget. En sekvens som inte har varit speciellt hyllad på sociala medier.

45-åriga Kash Patel var försvarsminister under Donald Trumps första president-period. I januari 2025 blev han sedan utsedd till ny chef för FBI. Där har han redan gjort ett par kontroversiella drag. Inte minst har han valt att sparka flera högt uppsatta chefer och blivit stämd för att ha ”medvetet valt att prioritera att politisera FBI framför att skydda amerikanska folket”.

Han är också en erkänt stor hockeyentusiast som även spelat själv på amatörnivå.