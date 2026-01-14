Här är Kanadas damtrupp till OS
Kanada har presenterat sin stjärntäta damtrupp inför OS i Milano. Den innehåller flera superstjärnor, forna guldmedaljörer och framtida Hall of famers.
Den 23 spelare starka truppen är fylld av välbekanta namn och innehåller både framtidslöften och blivande Hall of Famers – alla med samma mål i sikte: ännu ett OS-guld.
Det finns onekligen en igenkänningsfaktor i årets lag, då alla utom två av de 25 spelare som representerade Kanada vid förra årets IIHF-VM för damer finns med även i denna trupp. Med ”Captain Clutch” själv, Marie-Philip Poulin, i spetsen besitter Kanada enormt mycket mästerskapserfarenhet, både internationellt och på hemmaplan. En stor del av laget från guldet i Peking för fyra år sedan är kvar, vilket ger laget ett tydligt övertag i form av svårmätbara kvaliteter jämfört med övriga lag i turneringen.
På målvaktssidan är det som det varit i ett halvt decennium: Ann-Renée Desbiens och Emerance Maschmeyer bildar återigen lagets målvaktspar. Duon splittrades tillfälligt i våras i Tjeckien då Maschmeyer missade turneringen på grund av skada. Båda veteranerna reser till Italien med något att bevisa.
Här är truppen som general manager Gina Kingsbury och förbundskapten Troy Ryan har tagit ut till nästa månads turnering.
Kanadas damtrupp till OS i Milano 2026
Målvakter:
Ann-Renée Desbiens
Emerance Maschmeyer
Kayle Osborne
Backar:
Erin Ambrose
Renata Fast
Sophie Jaques
Jocelyne Larocque
Ella Shelton
Kati Tabin
Claire Thompson
Forwards:
Emily Clark
Sarah Fillier
Jenn Gardiner
Julia Gosling
Brianne Jenner
Emma Maltais
Sarah Nurse
Kristin O’Neill
Marie-Philip Poulin
Natalie Spooner
Laura Stacey
Blayre Turnbull
Daryl Watts
Kanada är utan tvekan det mest framgångsrika laget i damishockeyns historia, även sett till OS. Trots förlusten mot USA i den allra första turneringen 1998 har kanadensiskorna vunnit OS-guld fem gånger och nått final varje gång. Årets lag kommer dock att spela under viss press. Dels förlorade Kanada finalen i förra årets VM mot USA, dels blev laget övertygande svept av sin sydliga rival i Rivalry Series, vilket innebär sex raka förluster mot USA inför OS.
Kanadas spelschema i gruppspelet i OS
- Torsdag 5 februari: Finland–Kanada, 21.10 svensk tid
- Lördag 7 februari: Schweiz–Kanada, 21.10 svensk tid
- Måndag 9 februari: Kanada–Tjeckien, 21.10 svensk tid
- Tisdag 10 februari: Kanada–USA, 20.10 svensk tid
Kvartsfinalerna inleds den 13 februari och avslutas dagen därpå. Båda semifinalerna spelas den 16 februari. Turneringen avslutas den 19 februari med matcherna om guld- och bronsmedaljerna.
