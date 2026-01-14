Här är Kanadas damtrupp till OS

Kanada har presenterat sin stjärntäta damtrupp inför OS i Milano. Den innehåller flera superstjärnor, forna guldmedaljörer och framtida Hall of famers.

Marie-Philip Poulin är på jakt efter ännu en tung titel med Kanadas damlag i OS.

Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

Den 23 spelare starka truppen är fylld av välbekanta namn och innehåller både framtidslöften och blivande Hall of Famers – alla med samma mål i sikte: ännu ett OS-guld.

Det finns onekligen en igenkänningsfaktor i årets lag, då alla utom två av de 25 spelare som representerade Kanada vid förra årets IIHF-VM för damer finns med även i denna trupp. Med ”Captain Clutch” själv, Marie-Philip Poulin, i spetsen besitter Kanada enormt mycket mästerskapserfarenhet, både internationellt och på hemmaplan. En stor del av laget från guldet i Peking för fyra år sedan är kvar, vilket ger laget ett tydligt övertag i form av svårmätbara kvaliteter jämfört med övriga lag i turneringen.

På målvaktssidan är det som det varit i ett halvt decennium: Ann-Renée Desbiens och Emerance Maschmeyer bildar återigen lagets målvaktspar. Duon splittrades tillfälligt i våras i Tjeckien då Maschmeyer missade turneringen på grund av skada. Båda veteranerna reser till Italien med något att bevisa.

Här är truppen som general manager Gina Kingsbury och förbundskapten Troy Ryan har tagit ut till nästa månads turnering.

Kanadas damtrupp till OS i Milano 2026

Målvakter:

Ann-Renée Desbiens

Emerance Maschmeyer

Kayle Osborne

Backar:

Erin Ambrose

Renata Fast

Sophie Jaques

Jocelyne Larocque

Ella Shelton

Kati Tabin

Claire Thompson

Forwards:

Emily Clark

Sarah Fillier

Jenn Gardiner

Julia Gosling

Brianne Jenner

Emma Maltais

Sarah Nurse

Kristin O’Neill

Marie-Philip Poulin

Natalie Spooner

Laura Stacey

Blayre Turnbull

Daryl Watts

Kanada är utan tvekan det mest framgångsrika laget i damishockeyns historia, även sett till OS. Trots förlusten mot USA i den allra första turneringen 1998 har kanadensiskorna vunnit OS-guld fem gånger och nått final varje gång. Årets lag kommer dock att spela under viss press. Dels förlorade Kanada finalen i förra årets VM mot USA, dels blev laget övertygande svept av sin sydliga rival i Rivalry Series, vilket innebär sex raka förluster mot USA inför OS.

Kanadas spelschema i gruppspelet i OS

Torsdag 5 februari: Finland–Kanada, 21.10 svensk tid

Finland–Kanada, 21.10 svensk tid Lördag 7 februari: Schweiz–Kanada, 21.10 svensk tid

Schweiz–Kanada, 21.10 svensk tid Måndag 9 februari: Kanada–Tjeckien, 21.10 svensk tid

Kanada–Tjeckien, 21.10 svensk tid Tisdag 10 februari: Kanada–USA, 20.10 svensk tid

Kvartsfinalerna inleds den 13 februari och avslutas dagen därpå. Båda semifinalerna spelas den 16 februari. Turneringen avslutas den 19 februari med matcherna om guld- och bronsmedaljerna.