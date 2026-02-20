Beskedet om Sidney Crosby inför OS-finalen

Sidney Crosby, 38, klev av skadad efter att ha fått en rejäl smäll mot Tjeckien.

Stjärnan missade sedan semifinalen i OS mot Finland (seger med 3–2).

Nu ger förbundskaptenen Jon Cooper besked om lagkaptenens status.

Sidney Crosby skadade sig i matchen mot Tjeckien. Foto: Bildbyrån

Sidney Crosby gick av skadad i kvartsfinalen mellan Kanada och Tjeckien i OS. Lagkaptenen och superstjärnan som fyller 39 i sommar, är fortfarande trots sin ålder en framstående spelare i Kanada och i NHL för sitt Pittsburgh Penguins.

Därför var det en tung smäll när han klev av skadad. Detta efter en tackling av NHL-busen Radko Gudas i Tjeckien.

Föga förvånande missade han semifinalen mot Finland, som Kanada vann efter stor dramatik med 3–2.

Förbundskaptenens ord om Crosby

Men förbundskaptenen Jon Cooper kan efter matchens slut avslöja att loppet ännu inte är kört. Det kan bli aktuellt med spel för Crosby på söndag, 14.00, då de kommer att spela final.

”Vi har 48 timmar på oss att bestämma det. Men jag kan säga det att han har en bättre chans att spela i finalen än vad han hade i dag”, säger han enligt flera källor på X.

När Kanada på fredagen gick till final, var Connor McDavid vikarierande kapten. Superstjärnan gjorde två assistpoäng och hjälpte Kanada till en vändning från 0–2 till seger.

ilka Kanada får möta blir klart senare i kväll, när USA:s match mot Slovakien har fått sitt avgörande.