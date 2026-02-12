Utspelet om storstjärnan: ”Inte en chans att det är tillåtet”

Leon Draisaitl klev fram direkt i OS-premiären för Tyskland.

SVT-experten Jonas Andersson lyfte dock fram en udda detalj kring storstjärnan.

– Det finns inte en chans att det där är tillåtet, säger Andersson om Draisaitls klubba.

Leon Draisaitl var i fokus under Tysklands premiärmatch mot Danmark. Foto: REUTERS/Amber Searls

Leon Draisaitl är en av världens bästa hockeyspelare. Han väntas driva Tysklands spel nästan på egen hand under OS och det dröjde inte länge innan han också spräckte nollan i premiärmatchen mot Danmark. Redan efter 23 sekunder höll sig Draisaitl framme och styrde in 1-0 till Tyskland.

SVT-experten Jonas Andersson menar dock att Draisaitl kanske inte borde ha kunnat styra in den pucken. Enligt Andersson spelar nämligen inte Draisaitl med en laglig klubba, och med en mindre – tillåten – klubba hade han kanske inte kunnat knacka in pucken på det sätt som han gjorde.

– En detalj om hans klubba. Det finns inte en chans att det där är tillåtet. Det finns en maxgräns på hur långt och högt som bladet får vara. Kolla hur långt och stort det där är. Det är ett gigantiskt blad som han har, säger Jonas Andersson i SVT:s sändning.

Tim Stützle tvåmålsskytt för Tyskland

Efter Draisaitls 1-0-mål jämnade sedan matchen ut sig och Danmark tog sig tillbaka in i matchen. Den tidigare HV71-talangen Oscar Fisker Mølgaard lade in kvitteringen för 1-1 efter passning av Danmarks storstjärna Nikolaj Ehlers.

I andra perioden tog Danmark över spelet mer men den tyske målvakten Philipp Grubauer stod för en stark insats mellan stolparna. Då kunde Tysklands offensiva stjärnor också göra skillnad framåt. Tim Stützle sköt först 2-1 och när Oscar Fisker Mølgaard sedan blev utvisad för en holding på Leon Draisaitl kom 3-1 i powerplay. Moritz Seider och Leon Draisaitl spelade fram till Tim Stützle som skickade pucken mot mål och den styrdes sedan via en dansk skridsko och gick in bakom Frederik Andersen i målet.

– Det är stjärnorna som gör skillnad för Tyskland i den här matchen. Stützle, Seider och Draisitl, det är 3 för dem och 1 för Danmark, säger Jonas Andersson.

Danmark pressade sedan på i tredje perioden i hopp att kunna skapa spänning i matchen. Philipp Grubauer fortsatte däremot sitt storspel och stoppade allt. Förutom en rippträff av Oliver Björkstrand i slutminuten kom Danmark inte speciellt nära att få hål på Grubauer. I stället kunde Tyskland hålla undan och vinna premiärmatchen med 3-1. Tim Stützle stod för två mål och Leon Draisaitl gjorde 1+1 i vinsten.

Tyskland – Danmark 3–1 (1-1,2-0,0-0)

Tyskland: Tim Stützle 2, Leon Draisaitl.

Danmark: Oscar Fisker Mølgaard.

