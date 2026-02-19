Johansson: Den här prestationen kommer att sätta spår

Närmare en medalj än vad Damkronorna var går inte att komma. Förlust efter förlängning – dessutom precis i slutet av denna. Sophie Johansson har varit OS-krönikör för hockeysverige.se och bjuder här på sin sista krönika om mästerskapet i Milano, för er läsare.

Sophie Johansson ger sin syn på Damkronornas bronsmatch och OS. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

När jag såg Alina Müller sätta pucken bakom Ebba Svensson Träff kändes det såklart väldigt surt. Jag tycker att tjejerna förtjänade en vinst efter att ha gjort en väldigt fin turnering. Om Sverige kunnat få ett brons hade det krönt den här historien och skulle ha blivit ett väldigt lyckligt slut. Samtidigt tycker jag att alla i laget ska se tillbaka på turneringen och vara otroligt stolta över hur dom presterat. Det här laget har satt Sverige på damhockeykartan igen.

Det var en väldigt jämn match där det var två lag som kom ut till första perioden och man såg att det var lite nerver. Det syntes att ingen spelare ville göra något misstag och bli syndabock. Ju längre matchen gick var det fler och fler som klev fram. Samtidigt tycker jag inte Sverige riktigt fick upp sitt spel som laget haft tidigare i turneringen där man varit lite mer raka in på mål. Schweiz gjorde ett jättebra jobb med att hålla svenskorna på utsidan. Det gjorde också att dom inte riktigt kom till lägena vi haft tidigare.

Jag tycker också att vi hade några lägen där vi kunde skjuta och ta avslut, men i stället började man dribbla eller passa. Jag hade velat se lite rakare spel på mål.

Sedan tycker jag inte det är värdigt att en medaljmatch ska avgöras i spel tre mot tre. Jag förstår att det är OS och en kort turnering så man kanske inte kan ha fem mot fem till det avgörs. Men jag vill i alla fall se fem mot fem i förlängning tio minuter. Tre mot tre är inte värdigt för någon nation.

Sverige hade turneringens bästa backpar

Sverige har haft ett av turneringens bästa backpar i Mira Jungåker och Maja Nylén-Persson. Där känner jag ”wow”. Jag satt här ett tag och trodde att det var Jungåker som spelade ensam mot Schweiz. Båda två är jätteduktiga och skickliga spelare. Jag tror Jungåker också har fått mer självförtroende genom att spela med Maja och haft den tryggheten bredvid sig. Då har hon kunnat släppa ner axlarna lite till och spelat ännu mer sitt eget spel. Vi ska inte heller glömma Ebba Svensson Träffs turnering. Den har också varit ”wow”. Vilken stormålvakt vi har fått fram. Dessutom var Emma Söderberg stabil när hon kom in och spelade.

Mira Jungåker och Maja Nylén-Persson. Foto: Ronnie Rönnkvist (montage).

Jag tycker att Sverige gjort en väldigt fin turnering. Första matchen, när man kom ut mot Tyskland, såg tjejerna lite nervösa ut. Efter det släppte tjejerna ner axlarna och körde på. Grundspelet satt jättebra och spelarna har gjort vad som krävs av dom. Sverige vann gruppen. Gjorde därefter en jättebra match mot Tjeckien. Dessutom en absolut klart godkänd match mot USA. Där tycker jag att man spelade sitt bästa spel även om Sverige förlorade.

Uffe Lundberg gjorde sin sista säsong som coach och jag tycker att hans coachning varit bra genom turneringen. Idag hade jag kanske velat se en lite annan coachning. Se bästa spelarna för dagen spela lite mer. Vilket man även var inne på i studion ville även jag ha Mira Jungåker i första powerplay. Är man så het som hon var i den här matchen tycker jag att det bara hade varit att ha henne på isen två minuter under powerplay.

Men bra jobbat under åren Uffe och kul pressträffar där vi oftast, men inte alltid, varit överens.

Tjejerna och ledarna ska vara väldigt stolta

Bronsmatch och så nära medalj. Klart att det betyder jättemycket för damhockeyn i Sverige. Jag har hört ett engagemang hos hela svenska folket som inte riktigt funnits där tidigare. Det räcker att jämföra med förra OS-turneringen. Då var det inte många som pratade damhockey eller kunde nämna en spelare i Tre Kronor dam. Nu är det en helt annan hype runt laget, så det är klart att tjejernas framgångar i OS sätter spår.

Självklart är det drömmen att folket nu fått upp ögonen lite mer för damhockeyn och inser att det faktiskt är extremt roligt att kolla på. Kanske också att man då vill ta sig ut till ishallarna för att stötta sina favoritlag.

Nu var det här min sista krönika för den här gången och jag tackar att ni läst mina funderingar. Men innan jag avslutar vill jag hälsa till tjejerna och ledarna att dom ska klappa sig på axlarna och vara väldigt stolta. Det dom gjort har varit jättebra och som jag varit inne på innan, men även tjejerna sagt i intervjuer, kommer den här prestationen att sätta spår som gör att många tjejer runt om i landet vill prova på att spela hockey efter det här.

Sophie!

Sophie Johansson och förbundskapten Ulf Lundberg. Foto: Ronnie Rönnkvist.

