Ministerns kritik mot IOK: "Bedrövligt beslut"

Ryssland är välkomna tillbaka till OS - det gillar inte Jakob Forssmed.

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Sedan Rysslands invasion av Ukraina har landat varit bannlyst från den internationella idrotten. Ishockeyn har inte varit något undantag utan alla turneringar har spelats utan nationen sedan dess. Samtidigt börjar dörrar öppnas för deras deltagande.

Det ryska ishockeyförbundet fick igenom sin överklagan över IIHF:s beslut att förlänga bannlysningen. Samtidigt som IOK nu väljer att öppna armarna för Vladimir Putin och hans land igen. Från och med sommar-OS i Los Angeles kommer de inte att vara förbjudna att delta, oavsett situationen i Ukraina. Något som öppnar för att de även kommer vara med i ishockeyn i OS 2030.

Ett beslut som vår idrottsminister Jakob Forssmed inte uppskattar. Ministern kallar det bland annat ett "bedrövligt beslut"

– Många har fått sin elitidrottskarriär via den ryska armén och man görs regelbundet till en del av den ryska propagandaapparaten, säger han till SVT.

Kan öppna för Ryssland i ishockeyn

IOK:s beslut har också mötts av stor kritik. Flera ishockeyförbund har tidigare meddelat att man inte avser att spela matcher mot Ryssland och Belarus. Det återstår nu att se hur det här påverkar IIHF inför den kommande säsongen.

– Jag är väldigt uppskattande inför det mycket tydliga ställningstagandet som både SOK har gjort och även Riksförbundet har gjort och många, många specialförbund har gjort. Den svenska och nordiska idrottsrörelsen har verkligen stått upp för Ukrainas rätt och deras integritet i de här sammanhangen, säger Forssmed.