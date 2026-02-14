Det svenska målvaktsspelet har varit omdiskuterat under inledningen av OS. Men när Jacob Markström fick chansen mot Slovakien hyllades han stort vid dramatiska bilder.

– Det är så nära. 197 centimeter Markström. Den där hade inte jag fått tag i kan jag säga, säger Henrik Lundqvist i sändningen.

Lasse Granqvist var helt säker på att Slovakien inte gjorde 2–1. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

När Juraj Slafkovsky tryckte in 1–1 mot Sverige menade både Staffan Kronwall och Henrik Lundqvist, experter i TV4, att de hade velat se en räddning av Jacob Markström. Men mot slutet av perioden revanscherade sig den svenske målvakten.

Slovakerna tryckte på rejält och efter flera jätteräddningar av New Jersey Devils-målvakten dansade pucken på linjen.

Domaren dömde mål på isen, men efter en videogranskning kom man fram till att hela pucken inte var över linjen. Huruvida detta var säkert var vissa mer säkra på än andra.

– Hävdar han att den är inne? Hur kunde han döma mål, han ser ju aldrig pucken, säger TV4:s kommentator Lasse Granqvist i sändningen och fortsätter:

– Dömer de mål där kan vi prata om att domarna har svag syn. Hela pucken ska vara över. Du ska se is mellan linjen och där pucken befinner sig. Det där är inte ens nära.

Henrik Lundqvist: ”Den hade inte jag fått tag i”

Totalt blev det tolv räddningar för Markström i den första perioden. Detta i hans första match i OS 2026, då Filip Gustavsson klivit åt sidan efter att han blivit ifrågasatt tidigt i turneringen.

– Det var ett hårstrå (till linjen). Jag blev nervös. En otrolig insats av Markström. Han gör det väldigt bra i första perioden, hyllar Henrik Lundqvist i TV4.

– Det är så nära. 197 centimeter Markström. Den där hade inte jag fått tag i kan jag säga. Men hade det blivit mål hade jag utmanat för ”goaltender interfernce”. Slovakien kommer in och stör Markström vilket gör räddningen ännu svårare.

Staffan Kronwall instämde under första 20.

– Man kan se att han är bestämd och påkopplad ut. Några riktigt vassa räddningar, säger experten.

