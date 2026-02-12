Avslöjar (?) svenska målvaktsvalet – försäger sig i TV

Filip Gustavsson verkar få chansen i mål när Tre Kronor ställs mot Finland.

Det råkar Jacob Markström avslöja för TV4.

– ”Gus” spelar i morgon, säger Markström innan han inser sin försägning.

Jacob Markström avslöjar att Filip Gustavsson spelar även mot Finland. Foto: Bildbyrån

Filip Gustavsson fick en skakig start på OS 2026 efter två svaga ingripanden som ledde till två insläppta mål på fyra skott mot Italien i gårdagens premiär. Sedan ryckte Gustavsson upp sig och räddade 20 av 22 skott när Tre Kronor vann med 5-2.

I morgon väntar nästa match för Sverige som ställs mot Finland i ett hett rivalmöte. Då har spekulationer tagit fart kring om Filip Gustavsson får fortsatt förtroende i målet eller om förbundskapten Sam Hallam väljer att byta till antingen Jacob Markström eller Jesper Wallstedt.

Hallam har däremot velat hålla målvaktsvalet hemligt – men nu kan Jacob Markström ha råkat avslöja vem som vaktar kassen mot Finland.

Jacob Markström avslöjar: Filip Gustavsson står mot Finland

I en intervju med TV4 under torsdagen försäger sig Markström när han får frågan om konkurrenssituationen mellan honom och Filip Gustavsson.

– ”Gus” spelade i går och så spelar ”Gus” i morgon. Sedan får vi se till nästa match, säger Markström till TV4.

På följdfrågan om det innebär att målvaktsvalet redan är gjort inser Markström sitt misstag och pudlar.

– Eh, det får du prata med Sam (Hallam, förbundskapten) om. Jag har ingen aning, säger Jacob Markström.7

Henrik Lundqvist om målvaktsvalet: ”Ganska väntat”

Intervjun med Jacob Markström leder till skratt hos TV4-studion.

– Haha, han råkar säga lite för mycket där, säger TV4:s programledare Björn Oldeen.

– Breaking news!, säger målvaktslegendaren Henrik Lundqvist med ett skratt.

Enligt Henrik Lundqvist lär däremot Markström, eller Jesper Wallstedt, få chansen för Tre Kronor till lördagens match mot Slovakien om nu Filip Gustavsson vaktar kassen mot Finland.

– Det var ganska väntat att de kommer splitta fredag/lördag. Man ser sällan målvakter spela back-to-back även borta i NHL. Av egen erfarenhet var det ganska tydlig kommunikation tidigt i en turnering hur man vill matcha målvakterna för att vara mest förberedd när man går in i ett slutspel. Jag antar att de haft samma dialog här, säger Lundqvist.

