Här är Tysklands OS-trupp – trippla superstjärnor

Tyskland har tagit ut sin trupp till OS i Cortina/Milano 2026. Laget innehåller bland annat tre riktiga superstjärnor i NHL.

Moritz Seider, Leon Draisaitl och Tim Stützle tillhör OS största stjärnor.

Foto: Bildbyrån.

2018, när NHL-spelarna stoppades från att spela OS, skrällde Tyskland sig till final efter att ha slagit ut både Sverige och Kanada. I finalen var de sen ytterst nära att välta superfavoriten Ryssland, men föll i förlängningen. 2022, även då utan NHL-spelare, åkte Tyskland ut mot Slovakien i åttondelsfinalen.

Med NHL-spelarna tillbaka i OS kommer Tyskland naturligtvis få det svårare att skrälla – men de får i alla fall till sist använda tre av NHL:s riktiga superstjärnor i form av Moritz Seider, Leon Draisaitl och Tim Stützle. Tre spelare som rankas bland världens absolut bästa på sin respektive position.

Utöver de tre storstjärnorna ska även namnkunniga spelare som målvakten Philipp Grubauer och inte minst forwardsen J.J. Peterka, Lukas Reichel och Nico Sturm lyftas fram som spelare som gott och väl kommer kunna hävda sig på OS-nivå. Dessa sju är de enda tyskarna som spelar i NHL den här säsongen.

I laget finns totalt två spelare som spelat i Sverige. Dels den forne Röglebacken Seider, men också den tidigare Växjöforwarden Tobias Rieder. Han var med och vann SM-guld 2023.

Så spelar Tyskland i OS 2026

Tyskland spelar i samma grupp som USA, Lettland och Danmark och går in i gruppspelet som andrarankade. Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De tre gruppvinnarna – laget som slutar etta i vardera av de tre grupperna – går direkt till kvartsfinal. Dessutom går det bästa andraplacerade laget (av de tre andralagen) direkt till kvartsfinal. De övriga åtta lagen (de två övriga andralagen plus alla tre tredje- och fjärde­placerade lag) spelar en kvalificeringsomgång för att ta sig till kvartsfinal.

Tyskland premiärspelar mot Danmark den tolfte december klockan 21:10. Därefter möter de Lettland den 14:e klockan 12:10 innan gruppspelet avslutas mot USA den 15:e februari klockan 21:10.

Tysklands trupp i OS-hockeyn 2026

Målvakter

Maximilian Franzreb

Mathias Niederberger

Philipp Grubauer

Backar

Leon Gawanke

Korbinian Geibel

Lukas Kälble

Moritz Seider

Jonas Müller

Moritz Müller

Fabio Wagner

Kai Wissmann

Forwards

Leon Draisaitl

Alexander Ehl

Dominik Kahun

Marc Michaelis

J.J. Peterka

Lukas Reichel

Tobias Rieder

Joshua Samanski

Justin Schütz

Wojciech Stachowiak

Tim Stützle

Nico Sturm

Frederik Tiffels

Parker Tuomie

