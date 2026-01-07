Här är Tysklands OS-trupp – trippla superstjärnor
Tyskland har tagit ut sin trupp till OS i Cortina/Milano 2026. Laget innehåller bland annat tre riktiga superstjärnor i NHL.
2018, när NHL-spelarna stoppades från att spela OS, skrällde Tyskland sig till final efter att ha slagit ut både Sverige och Kanada. I finalen var de sen ytterst nära att välta superfavoriten Ryssland, men föll i förlängningen. 2022, även då utan NHL-spelare, åkte Tyskland ut mot Slovakien i åttondelsfinalen.
Med NHL-spelarna tillbaka i OS kommer Tyskland naturligtvis få det svårare att skrälla – men de får i alla fall till sist använda tre av NHL:s riktiga superstjärnor i form av Moritz Seider, Leon Draisaitl och Tim Stützle. Tre spelare som rankas bland världens absolut bästa på sin respektive position.
Utöver de tre storstjärnorna ska även namnkunniga spelare som målvakten Philipp Grubauer och inte minst forwardsen J.J. Peterka, Lukas Reichel och Nico Sturm lyftas fram som spelare som gott och väl kommer kunna hävda sig på OS-nivå. Dessa sju är de enda tyskarna som spelar i NHL den här säsongen.
I laget finns totalt två spelare som spelat i Sverige. Dels den forne Röglebacken Seider, men också den tidigare Växjöforwarden Tobias Rieder. Han var med och vann SM-guld 2023.
Så spelar Tyskland i OS 2026
Tyskland spelar i samma grupp som USA, Lettland och Danmark och går in i gruppspelet som andrarankade. Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De tre gruppvinnarna – laget som slutar etta i vardera av de tre grupperna – går direkt till kvartsfinal. Dessutom går det bästa andraplacerade laget (av de tre andralagen) direkt till kvartsfinal. De övriga åtta lagen (de två övriga andralagen plus alla tre tredje- och fjärdeplacerade lag) spelar en kvalificeringsomgång för att ta sig till kvartsfinal.
Tyskland premiärspelar mot Danmark den tolfte december klockan 21:10. Därefter möter de Lettland den 14:e klockan 12:10 innan gruppspelet avslutas mot USA den 15:e februari klockan 21:10.
Tysklands trupp i OS-hockeyn 2026
Målvakter
Maximilian Franzreb
Mathias Niederberger
Philipp Grubauer
Backar
Leon Gawanke
Korbinian Geibel
Lukas Kälble
Moritz Seider
Jonas Müller
Moritz Müller
Fabio Wagner
Kai Wissmann
Forwards
Leon Draisaitl
Alexander Ehl
Dominik Kahun
Marc Michaelis
J.J. Peterka
Lukas Reichel
Tobias Rieder
Joshua Samanski
Justin Schütz
Wojciech Stachowiak
Tim Stützle
Nico Sturm
Frederik Tiffels
Parker Tuomie
