Här är Schweiz OS-trupp – flera stjärnor tar plats
Schweiz har tagit ut sin trupp till OS i Cortina/Milano 2026. I laget finns bland annat flera tunga NHL-stjärnor.
OS-trupperna fortsätter att släppas inför hockeyfesten i Italien nästa månad. Senast i raden att släppa sin trupp är de dubbla regerande VM-silvermedaljörerna Schweiz. Som väntat innehåller laget också flera av nationens NHL-spelare.
Schweiz största stjärnor finns i offensiven där Kevin Fiala, Nico Hischier, Timo Meier och Nino Niederreiter är de största namnen. I försvaret finns också en världsback i form av Roman Josi. Övriga NHL-spelare i den schweiziska truppen är målvakten Akrida Schmid, backarna Janis Moser och Jonas Siegenthaler samt forwards Philipp Kurashev och Pius Suter.
Noterbart är att den förre Leksands- och Röglebacken Lian Bichsel, nu i Dallas Stars, inte återfinns i truppen. Han har missat en månads spel i NHL och uppges inte kunna gå på is igen förrän i slutet av januari och han lämnas därför utanför truppen.
I övrigt består Schweiz trupp endast av spelare från den inhemska ligan, bland annat målvaktsveteranen Leonardo Genoni, NHL-meriterade Sven Andrighetto och Dennis Malgin samt Sverigebekantingarna Dean Kukan och Damien Riat.
Så spelar Schweiz i OS 2026
Schweiz ingår i den på förhand tuffaste OS-gruppen. De ställs nämligen mot Kanada, Tjeckien och Frankrike i grupp A. Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De tre gruppvinnarna – laget som slutar etta i vardera av de tre grupperna – går direkt till kvartsfinal. Dessutom går det bästa andraplacerade laget (av de tre andralagen) direkt till kvartsfinal. De övriga åtta lagen (de två övriga andralagen plus alla tre tredje- och fjärdeplacerade lag) spelar en kvalificeringsomgång för att ta sig till kvartsfinal.
Schweiz inleder gruppspelet mot den förväntade slagpåsen Frankrike den tolfte februari 12:10. Därefter möter de Kanada den 13:e klockan 21:10 innan den sista gruppspelsmatchen mot Tjeckien väntar den 15:e februari 12:10.
Schweiz trupp i OS 2026
Målvakter:
Reto Berra, Fribourg-Gottéron
Leonardo Genoni, EV Zug
Akira Schmid, Vegas Golden Knights
Backar:
Tim Berni, Genève-Servette
Michael Fora, Davos
Andrea Glauser, Fribourg-Gottéron
Roman Josi, Nashville Predators
Dean Kukan, ZSC Lions
Christian Marti, ZSC Lions
Janis Moser, Tampa Bay Lightning
Jonas Siegenthaler, New Jersey Devils
Forwards:
Sven Andrighetto, ZSC Lions
Christoph Bertschy, Fribourg-Gottéron
Kevin Fiala, Los Angeles Kings
Nico Hischier, New Jersey Devils
Ken Jäger, Lausanne
Simon Knak, Davos
Philipp Kurashev, San Jose Sharks
Denis Malgin, ZSC Lions
Timo Meier, New Jersey Devils
Nino Niederreiter, Winnipeg Jets
Damien Riat, Lausanne
Sandro Schmid, Fribourg-Gottéron
Pius Suter, St. Louis Blues
Calvin Thürkauf, Lugano
