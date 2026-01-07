Schweiz har tagit ut sin trupp till OS i Cortina/Milano 2026. I laget finns bland annat flera tunga NHL-stjärnor.

Nico Hischier, Kevin Fiala och Roman Josi är tre av Schweiz största stjärnor. Foto: Bildbyrån

OS-trupperna fortsätter att släppas inför hockeyfesten i Italien nästa månad. Senast i raden att släppa sin trupp är de dubbla regerande VM-silvermedaljörerna Schweiz. Som väntat innehåller laget också flera av nationens NHL-spelare.

Schweiz största stjärnor finns i offensiven där Kevin Fiala, Nico Hischier, Timo Meier och Nino Niederreiter är de största namnen. I försvaret finns också en världsback i form av Roman Josi. Övriga NHL-spelare i den schweiziska truppen är målvakten Akrida Schmid, backarna Janis Moser och Jonas Siegenthaler samt forwards Philipp Kurashev och Pius Suter.

Noterbart är att den förre Leksands- och Röglebacken Lian Bichsel, nu i Dallas Stars, inte återfinns i truppen. Han har missat en månads spel i NHL och uppges inte kunna gå på is igen förrän i slutet av januari och han lämnas därför utanför truppen.

I övrigt består Schweiz trupp endast av spelare från den inhemska ligan, bland annat målvaktsveteranen Leonardo Genoni, NHL-meriterade Sven Andrighetto och Dennis Malgin samt Sverigebekantingarna Dean Kukan och Damien Riat.

Så spelar Schweiz i OS 2026

Schweiz ingår i den på förhand tuffaste OS-gruppen. De ställs nämligen mot Kanada, Tjeckien och Frankrike i grupp A. Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De tre gruppvinnarna – laget som slutar etta i vardera av de tre grupperna – går direkt till kvartsfinal. Dessutom går det bästa andraplacerade laget (av de tre andralagen) direkt till kvartsfinal. De övriga åtta lagen (de två övriga andralagen plus alla tre tredje- och fjärde­placerade lag) spelar en kvalificeringsomgång för att ta sig till kvartsfinal.

Schweiz inleder gruppspelet mot den förväntade slagpåsen Frankrike den tolfte februari 12:10. Därefter möter de Kanada den 13:e klockan 21:10 innan den sista gruppspelsmatchen mot Tjeckien väntar den 15:e februari 12:10.

Schweiz trupp i OS 2026

Målvakter:

Reto Berra, Fribourg-Gottéron

Leonardo Genoni, EV Zug

Akira Schmid, Vegas Golden Knights

Backar:

Tim Berni, Genève-Servette

Michael Fora, Davos

Andrea Glauser, Fribourg-Gottéron

Roman Josi, Nashville Predators

Dean Kukan, ZSC Lions

Christian Marti, ZSC Lions

Janis Moser, Tampa Bay Lightning

Jonas Siegenthaler, New Jersey Devils

Forwards:

Sven Andrighetto, ZSC Lions

Christoph Bertschy, Fribourg-Gottéron

Kevin Fiala, Los Angeles Kings

Nico Hischier, New Jersey Devils

Ken Jäger, Lausanne

Simon Knak, Davos

Philipp Kurashev, San Jose Sharks

Denis Malgin, ZSC Lions

Timo Meier, New Jersey Devils

Nino Niederreiter, Winnipeg Jets

Damien Riat, Lausanne

Sandro Schmid, Fribourg-Gottéron

Pius Suter, St. Louis Blues

Calvin Thürkauf, Lugano