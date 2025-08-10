Siktar på OS med Tre Kronor – efter mardrömssäsongen

Skadebekymmer begränsade Hampus Lindholm till endast 17 matcher den gångna säsongen.

Nu är den svenske NHL-backen återhämtad – och har ett tydligt mål i sikte: OS i Milano.

– Det är ett stort mål som jag har, säger han till Boston Globe.

Hampus Lindholm. Foto: Ron Chenoy/Imagn Images/Bildbyrån

Redan i november tog den gångna NHL-säsongen slut för Hampus Lindholm.

En knäskålsfraktur resulterade i att det endast blev 17 matcher för Boston Bruins svenske nyckelback, som i stället fick finna sig i att följa sitt lags tunga säsong från sidan. Nu är den 31-årige backen återhämtad från skadan och redo att gå för fullt från start den kommande säsongen.

– Jag har haft en bra sommar. Jag ser framemot att komma tillbaka och visa alla, säger Lindholm till Boston Globe.

Hampus Lindholm siktar på OS-spel med Tre Kronor

Den kommande säsongen kommer Lindholm också att vara med och slåss om en plats i Tre Kronors OS-trupp. Lindholm har under veckan varit på plats i Stockholm där drygt 30 OS-aktuella spelare bjöds in av Sveriges Olympiska Kommitté och Svenska Ishockeyförbundet

– Det är ett stort mål som jag har. Jag vill få en bra start på NHL-säsongen och bevisa att jag förtjänar en plats i laget, vilket jag tycker att jag gör. Det har hjälpt mig att pusha mig ytterligare den här sommaren. Jag vill komma tillbaka till Boston och starta där jag avslutade, fortsätta bygga och fortsätta bli bättre. Jag känner fortfarande att jag har den bästa hockeyn i mig. Det vore en sådan ära att få representera Sverige. Några av mina roligaste hockeyminnen har varit när jag representerat landslaget, säger Lindholm.

Lindholm har tidigare spelat ett VM med Tre Kronor, men har inte gjort någon landskamp sedan våren 2018. Backen fanns med i den svenska truppen som vann VM-guld 2018, där Lindholm noterades för sex poäng (0+6) på tio matcher. Backen var även en del av Tre Kronors World Cup-trupp 2016, men gjorde då ingen match i turneringen.