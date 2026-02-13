GRÖNLUND: För dåligt, Tre Kronor – var är kampviljan?

Tre Kronor förlorade matchen mot Finland.

De förlorade även kamperna framför mål, närkamperna, duellerna om puck och till slut blev man ett nummer för litet på många sätt.

Då spelar det ingen roll att samtliga svenska spelare tillhör NHL-klubbar.

Tre Kronor med ny förlust i en viktig match. Foto: Bildbyrån

Finland har möjligen en ännu spetsigare spets framåt än vad Tre Kronor har.

Men på backsidan är skillnaden enorm. Tre Kronor ska kunna vinna mot Finland. Medan Tre Kronor vann en i vissa delar knackig premiär mot Italien, så åkte Finland på en förlust som kan knäcka vilket lag som helst. 1–4 mot Slovakien, ett lag som inte har i närheten av den stjärnglans man tidigare haft.

Tre Kronor gjorde en spelmässigt godkänd första period mot Finland. Men det blev en riktigt tuff start ändå, efter två mål i baken på bara sex skott. Självförtroendet hos Filip Gustavsson är kanske i botten nu, och där måste Sam Hallam tänka om. Men förutom målvaktsspelet är det tydligt att man inte är bra nog i det fysiska spelet. Man behöver göra det väldigt jobbigt för ett lag som Finland. Det är mycket storlek och fysik på dem och det är viktigt att ligga nära och och gå på hela tiden. Det är energikrävande, men det blir det även för finländarna om Sverige ligger på dem.

Sen är det klart – Finland var effektivt och Tre Kronor fick inte in pucken. Det går att peka på tillfälligheter i det som påverkar helt klart. Men det känns igen från 4 Nations. Stolpe ut i jämna matcher där marginalerna inte gick åt svenskt håll.

Målvaktsspelet var inte tillräckligt bra, Tre Kronor gjorde inte alltid mål på chanserna och i det fysiska var man några procent sämre.

Efter den svenska reduceringen, som Sveriges bästa spelare Rasmus Dahlin så klart stod för, hade svenskarna ett grepp om matchen. Men genom Joel Armias 3–1 tog Finland återigen över initiativet och behöll det genom ett klockrent fysiskt spel.

Det är inte så mycket Nordamerika över hur Sverige spelar, och det behöver man ordna med till nästa turnering då de bästa möts. Annars har Tre Kronor igen chans mot Kanada eller USA. Eller ens Finland? Om inte laget instrueras att fokusera på att vinna kampen fysiskt, spelar det ingen roll att samtliga tillhör NHL-klubbar till vardags. I stället för att ge sig själva chansen, drog man på sig för många utvisningar. När man väl fick chansen i powerplay, räckte inte kreativiteten till. Hatten av till Juuse Saros som räddade över 30 skott – men att göra mål på chanserna är… Minst sagt viktigt.

Tre Kronor saknade organisation, lagspel och fysik. Det går inte att kompensera för. Det är en detalj som talar för fortsatta motgångar.

Var är kampviljan?