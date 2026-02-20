När Kanada reducerade till 1–2 mot Finland i semifinalen blev Connor McDavid historisk.

Med sin tolfte poäng på fem matcher har han gjort flest poäng i en OS-turnering med NHL-spelare.

I slutminuten fullbordades Kanadas vändning – och den finska gulddrömmen är nu i spillror.

I kvartsfinalen mot Tjeckien stod Connor McDavid för två assister när Kanada tog sig vidare till OS-semifinal efter förlängningsdrama.

Då tangerade han finländarna Teemu Selänne och Saku Koivus poängrekord från OS 2006, för ett OS med NHL-spelare. Med det nådde han upp i elva poäng i turneringen.

Skriver historia

På fredagen gick semifinalen av OS av stapeln mot Finland och då blev McDavid historisk. När Kanada i slutet av den andra perioden reducerade till 1–2, stod världsstjärnan för en assist. Det innebar att han nådde upp i tolv poäng – på bara drygt fyra och en halv match.

McDavid har skrivit historia. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / CS0886

Målet kom i powerplay efter en utvisning på finske superstjärnan Anton Lundell. Detta genom Sam Reinhart. McDavids rekordnotering kom i den match då han blivit utsedd som tillfällig kapten, som stand-in för Sidney Crosby som är skadad.

Med bara nio minuter kvar fick Kanada utdelning för sitt stora övertag i slutperioden och kvitterade genom Shea Theodore.

Kanada vände i slutminuten

I situationen innan pucken gick in fick den finländske supermålvakten Juuse Saros en spelare över sig och det blev omdiskuterat.

– Saros hade hunnit upp på fötter och hade fått en bättre position. Jag hade inte haft problem om finska coacherna hade utmanat det.

– Risken är att de får två minuters utvisning, svarar Sanny Lindström konstaterande.

I slutminuten gjorde Kanada 3–2 och då valde Finland att utmana målet för en eventuell offside, men målet gavs till slut och Finland fick avsluta de sista dryga 30 sekunderna spela med en man mindre. Man valde att plocka målvkaten och därmed gå fem mot fem.

Finland får därmed ställa in sig på bronsmatch i morgon, lördag.