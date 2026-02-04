Noroviruset har drabbat fyra spelare i det finska damhockeylaget. Nu isolerar man truppen i OS-byn, enligt Iltalehti.

– Alla kontakt undviks för närvarande, säger läkaren Maarit Valtone till tidningen.

Finland isolerar OS-spelare efter virus-utbrott. Foto: Bildbyrån (montage).

I samma del av OS-byn som det svenska landslaget bor har nu Finlands damspelare isolerats. Detta skriver finska Iltalehti.

Efter symtom på magsjuka under tisdagskvällen ställde man in träning och mediaaktiviteter under onsdagen. Detta av en försiktighetsåtgärd då det troligen handlar om att fyra spelare drabbats av det aggressiva noroviruset.

– Norovirus är en utmaning i den meningen att källan oftast är svår att spåra. Det kan överföras från mat, ytor eller luften, säger finska OS-läkaren Maarit Valtone till tidningen och fortsätter.

– De sjuka och deras rumskamrater är isolerade i sina rum i OS-byn. Alla lagutrymmen i OS-byn och vid rinken desinficeras för att hindra spridning av sjukdomen. Alla kontakt undviks för närvarande.

Landslaget vill inte avslöja vilka spelare det handlar om.

Finland möter Kanada i sin OS-premiär under torsdagen 5 februari, med nedsläpp 21.10.