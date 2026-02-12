Filip Forsberg var 13:e forward for Tre Kronor i OS-premiären.

Nu riktar Viaplay-experten Erik Granqvist kritik mot Sam Hallam efter beslutet.

– Jag tycker att det är helt makalöst, det är tjänstefel att han inte spelar på tolv forwards, säger Granqvist.

Erik Granqvist är kritisk mot Sam Hallam och beslutet att peta Filip Forsberg.

När Tre Kronor presenterade sin laguppställning till OS-premiären mot Italien var den stora nyheten att stjärnan Filip Forsberg lämnas utanför fyra kedjor. Han tog i stället bara plats som 13:e forward. Forsberg fick även bara spela i ett byte för Tre Kronor under 5-2-segern och noterades för drygt en minuts istid.

Under torsdagen har Forsberg själv kommenterat petningen.

– Jag hade velat vara på isen, men samtidigt finns det många sätt att bidra i ett lag. Det gäller mig och de två som inte var ombytta också. Alla är här för att bidra. Det är bara att göra det bästa av situationen. Ju mer man spelar ju mer kommer man in i det, i vanliga fall. Men samtidigt så har man tuff konkurrens. Det gäller att vara redo, säger Filip Forsberg enligt Expressen.

Erik Granqvist kritiserar Sam Hallam: ”Det är tjänstefel”

Petningen av Filip Forsberg har väckt reaktioner runt om i hockeyvärlden. En av dem som reagerar är Viaplay-experten Erik Granqvist. Han riktar nu kritik mot Sam Hallam efter beslutet att peta Forsberg.

– För mig är det några frågetecken och ett av dem är; Varför spelar inte Filip Forsberg? Det tycker jag är helt makalöst. Han är den bästa målskytten av alla svenskar i NHL den här säsongen. Han ska vara inne med tolv forwards, säger Granqvist i ”Godmorgon NHL” och fortsätter:

– Om han inte är skadad med någonting, då tycker jag att det är tjänstefel att han inte spelar på tolv forwards.

Granqvists expertkollega Mattias Norström är mer diplomatisk. Han funderar i stället kring anledningen bakom att Sam Hallam lämnar utanför tolv forwards.

– Jag tittar på, i stället för att säga ”jag tycker att han ska vara inne, eller utanför”, så är det lite, varför är han inte inne i laget? Jag funderade på det lite i går när jag tittade på matchen, jag tror att det hänger på 4 Nations och VM i våras. Det är ju fortfarande Sam som är tränare och han tycker kanske att han redan har gett honom en chans, säger Norström i programmet och fortsätter:

– För mig är Filip en spelare som du bygger din kedja kring. Det är inte så att du har en kedja som du kompletterar med Filip Forsberg. Jag tror att det är anledningen, man tycker att han har fått möjligheten men gjorde inte mål i 4 Nations och levererade inte för Tre Kronor under VM. Ledningen känner att han har fått sina chanser och nu prövar de andra i stället. Sedan om det är rätt eller fel, det är en annan fråga. Jag vet inte, när man tittar på matchen mot Italien i går, vem skulle jag då byta ut?

I morgon ställs Tre Kronor mot Finland i OS, och det återstår att se om Filip Forsberg får mer istid i den matchen.

