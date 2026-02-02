Erbjudande under OS – det här får du som medlem i Hockeysverige Plus

Följ Tre Kronor – för tre kronor. Under OS har vi ett riktigt supererbjudande där du kan läsa allting – till ett superpris.

Som Sveriges ledande hockeysajt vill vi ge våra läsare lite extra. Det möjliggörs via Hockeysverige Plus, där du som medlem både får ta del av all vår journalistik – och hjälper till att möjliggöra just den journalistiken.

Vi producerar mer premiumexklusivt material än någonsin tidigare – och för att fira den totala OS-febern som råder kan du nu ta del av alla texter och poddar vi publicerar under OS för bara tre kronor. Hela vägen fram till och med 28/2 kan du ta del av allt vårt material till det superpriset (ord.pris 79 kronor/månad).

Erbjudandet gäller oavsett om du är ny plusläsare hos oss eller om du varit plusmedlem tidigare.

Det här får du som är plusmedlem hos oss

Heltäckande bevakning och exklusiva analyser – varje vecka!

Hockeysverige.se strävar efter att vara så breda, men samtidigt så nischade, som möjligt.

Oavsett om du följer SHL, NHL, HockeyAllsvenskan eller SDHL så kommer nytt Plus-innehåll veckovis under säsongen. Missa ingen av Måns Karlssons SHL-analyser, Robin Olaussons initierade HockeyAllsvenska texter, eller Ronnie Rönnkvists unika SDHL-bevakning och veckovisa historiska nedslag. Nu under OS kommer vi förstås också ge er en initierad bevakning av Tre Kronors och Damkronornas äventyr i Italien.

Vi har också landets överlägset främsta HockeyEttan-expert i form av Mikael Mjörnberg, som ger er den allra mest initierade bevakningen av Sveriges tredjeliga med exklusiva texter nästan dagligen.

Vi erbjuder även en alldeles unik statistisk vinkel på ishockeyn, med hjälp av Viktor Jansson. Hur ser de underliggande statistiken ut – och vad kan vi utläsa av framtiden med hjälp av den?

Vi ger er också, varje vecka, unikt juniormaterial, med en massiv bevakning av TV-pucken och NHL-draften men också de högsta juniorserierna i Sverige. Både från juniorexperten Jimmy Hamrin och våra juniorskribenter Simon Eld och Martin Jansson. Lär er allt om alla talanger i Sveriges främsta juniorlag.

Exklusiv podcast

Hockeysverige.se har Sveriges bästa bevakning av svensk juniorhockey, och i den bevakningen ingår den plusexklusiva podcasten “Framtidens Stjärnor”.

Våra juniorskribenter Martin Jansson och Simon Eld leder podden, med intressanta gäster, analyser och nyheter – hela säsongen.

Exklusiv helgkrönika

Varje helg får ni ett exklusivt meljutskick signerat chefredaktör Måns Karlsson – rakt in i er inkorg. Få reda på vad som är på gång före alla andra och missa inte hans mejlexklusiva krönikor.

Förmåner och erbjudanden

Var med i tävlingar eller ta del av exklusiva erbjudanden, som exempelvis kan ge dig förtur till biljettköp för Tre Kronor och Juniorkronorna, eller rabatterade priser på hockeyprylar och hockeyböcker.

Varmt välkommen till Plus-familjen!

Allt detta är förstås bara ett axplock av det du får som medlem i Hockeysverige Plus

