Efter succén – så kan nästa OS-trupp se ut

I morgon avgörs det om Sverige kommer nå medalj i OS. I bronsmatchens ställs man mot Schweiz.

Sedan dröjer det fyra år till nästa gång Sverige har chansen att ta medalj på damhockeyn i OS.

Hockeysverige.se gav sig på den nästan omöjliga uppgiften att spekulera kring hur ett svensk lag kan se ut då.

Målvakter

Ebba Svensson Träff, Ida Boman och Felicia Frank



Svensk hockey har det fantastiskt bra ställt på målvaktssidan. Alla tre ovan nämnda är idag runt 20-21 år nu och såklart stora talanger. Många kanske höjer ögonbrynen när man läser relativt okända Felicia Frank, men idag är hon en av NCAA:s absoluta toppmålvakter. Ebba Svensson Träff kommer knappast bli sämre än vad hon visat upp i OS 2026. Får Ida Boman det att lossna igen kommer vi snart se henne i PWHL.



Samtidigt vet vi såklart inte hur länge Emma Söderberg kommer satsa på landslaget. Hon är givetvis en stark utmanare med tanke den nivå hon kan spela på. Vi ska inte heller glömma det här OS:ets trea, Tindra Holm. Liksom Felicia Frank gör även Lisa Jönsson starkt i NCAA. Dessutom har vi Maja Helge, men hon kan behöva några år ytterligare för att etablera sig.

Boman och Frank kan bli Svensson Träffs kollegor.

Foto: Ronnie Rönnkvist.