Damkronorna har inte släppt in ett enda mål i tre raka matcher.

Efter kvartsfinalen mot Tjeckien hyllas målvakten Ebba Svensson Träff, 21.

– Hon är helt fantastisk, säger Hanna Olsson till TV4.

– Hon är en riktig vägg, säger Maja Nylén Persson.

Ebba Svensson Träff spikade igen helt i kvartsfinalen mot Tjeckien. Foto: Bildbyrån/REUTERS (Montage)

4-0 mot Frankrike. 4-0 mot Japan. Och nu även 1-0 mot Tjeckien.

Tre Kronor Dam har visat prov på en oerhört stark defensiv där Emma Söderberg först nollade Frankrike och sedan har Ebba Svensson Träff spikat igen fullständigt mot både Japan och Tjeckien. Därmed har Sverige inte släppt in ett enda mål i tre raka OS-matcher.

I OS-kvartsfinalen mot Tjeckien blev Ebba Svensson Träff en av de stora hjältarna genom att rädda alla 29 skott som Tjeckien sköt.

– Jag har nästan aldrig sett en målvakt som är så lugn som Ebba Svensson Träff. Hon blir aldrig stressad, säger TV4:s kommentator Björn Oldéen och får medhåll av expertkommenatorn Pernilla Winberg:

– Ebba Svensson Träff, wow! Hon sprider ju ett lugn till resten av laget och släpper väldigt få returer. Det är inga lätta räddningar som hon tvingas göra, säger Winberg.

Hyllas av lagkamraterna: ”Hon är en vägg!”

21-åriga Ebba Svensson Träff har varit uttagen i VM tidigare men fick då inte spela en match. Till OS har han fått spela i sin första mästerskapsmatch med Damkronorna och även tagit ett fast grepp om förstaspaden. Svensson Träff har bara släppt in två (!) mål på fyra matcher i mästerskapet. Nu hyllas hon också stort av lagkamraterna efter bragdinsatsen i kvartsfinalen.

– Jag sade det på bänken också att Ebba är ju lugn som en filbunke. Vi kan få lite panik i båset ibland men hon bara lägger plocken på och rycker på axlarna lite grann. Hon är fantastisk där bak, sedan har vi ett bra grundspel i försvarsspelet som vi har pratat mycket om, säger målskytten Hanna Olsson till TV4, och får medhåll av stjärnbacken Maja Nylén Persson:

– Hon är en riktig vägg och har världens lugn. Oavsett situation så tittar man tillbaka och ser att hon är hur lugn och trygg som helst. Hon ger ett jättestort lugn till oss i försvaret, säger Nylén Persson.

Även TV4-experten Sanny Lindström var väldigt imponerad över Svensson Träffs insats.

– Vi ser hur lugn hon är. Hon åker runt och känner lite på stolparna och man känner bara ”det är lugnt, det är lugnt”. Hon ger sig själv ett lugn också och det sprider sig till backarna och hela laget också, säger Lindström.

Ebba Svensson Träff: ”Det är så jäkla coolt”

Ebba Svensson Träff var däremot ödmjuk efter sin insats mellan stolparna i kvartsfinalen.

– Det kändes väl bra liksom, jag försöker bara gå ut och njuta. Det är här man vill vara och det är så jäkla coolt. Jag går bara ut och njuter, säger målvakten till TV4.

I stället hyllar hon försvarsspelet som blockerade ett stort antal skott.

– Jag får så sjukt bra hjälp av alla mina lagkompisar som bara slänger sig och blockar, jag vet inte hur många skott de blockerar. De gör det enkelt för mig att se puckarna och allt sådant det. Det är riktigt kul, säger Ebba Svensson Träff.

