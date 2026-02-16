Målsprutan: ”På Ebba kan jag verkligen inte göra mål”

Ebba Svensson Träff gör succé i OS och har burit Sverige till en semifinal mot USA. På hemmaplan imponeras kusinen, tillika målsprutan, Herman Träff.

— Grejen är, vilket är helt sjukt, att jag har skjutit på väldigt många målvakter i mitt liv, men på Ebba kan jag verkligen inte göra mål, säger Herman till Hockeysverige.se.

Ebba Svensson Träff har gjort succé i OS.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

Ebba Svensson Träff ligger tvåa i hela OS målvaktsliga efter USA:s Aerin Frankel. I eftermiddag möts de båda i semifinal där USA är storfavoriter. Vi känner igen scenariot från Turin 2006. Då storspelade en viss Kim Martin Hasson och var en av nycklarna som tog Sverige till final. En som känner Ebba Svensson Träff väl, men som missar dagens match, är hennes kusin Herman Träff, som samtidigt kommer att ladda för match med sitt Oskarshamn mot Mora.

– Vi har haft på TV:n under några av deras matcher samtidigt som vi har haft träning, så vi har kikat lite när vi varit i ishallen. Deras matcher har krockat med vissa träningar, men jag har följt så mycket jag kunnat, säger Herman Träff från sitt hotellrum i Mora, som han delar med Joel Svensson, till hockeysverige.se och fortsätter:

– Dessutom har jag fått höra mycket från farsan om hur grym Ebba har varit. Och från Joel eftersom hans syrra (Hilda Svensson) spelar i laget.

Herman Träff hyllar såklart också lagets prestation.

– Det är jättekul att det går bra för tjejerna. Som jag förstått det verkar de ha en tajt grupp och ett roligt lag. Jag hoppas de går hela vägen, vilket jag tycker att de förtjänar.

– Nu såg jag tyvärr inte matchen mot Tjeckien, men jag vet att Ebba var riktigt, riktigt bra.

Kan inte göra mål på kusinen: ”Det går bara inte”

Vad ser du är hennes styrka som målvakt?

– Grejen är, vilket är helt sjukt, att jag har skjutit på väldigt många målvakter i mitt liv, men på Ebba kan jag verkligen inte göra mål.

– Det går bara inte. Hon har kunnat mina skott sedan vi började spela hockey. Det är svårt att säga specifikt vad som är hennes styrkor, men hon är snabb, rörlig och hatar att förlora.

Herman Träff är ett par år yngre än sin kusin, men de har såklart tränat och spelat med och mot varandra.

– Det var under Oskarshamnstiden. När vi var små fixade farsan stålskor till henne. Sedan stod jag hela dagarna och bombade skott på henne hemma i trädgården. Det var där allt började.

Ebba Svensson Träff storspelade i kvartsfinalen mot Tjeckien.

Foto: Bildbyrån.

Vad personifierar henne som person?

– Ebba är en väldigt snäll person, rolig och sätter sig aldrig själv i första hand utan tänker mer på alla andra. Man kan nästan säga att hon är för snäll ibland.

– Hon visar det inte alltid så mycket utåt, men jag vet att hon har ett jäkla självförtroende på isen.

Kan Ebba Svensson Träff ta Sverige till en OS-semifinal?

När hockeysverige.se intervjuade Ebba Svensson Träff berättade hon att det här med att vara nervös inte var hennes grej.

– (Skratt) Det kan jag tänka mig att hon inte är, utan hon är stark mentalt.

I eftermiddag väntar alltså semifinal mot USA. På pappret den tuffaste tänkbara uppgiften.

– Jag tror absolut att tjejerna kan gå till final om de bara bestämmer sig för det och inte tänker så mycket.

– Det är bara att gå ut, köra och ta med sig självförtroendet från deras andra matcher, oavsett att det är USA man möter.

– Ebba kommer såklart att bli jätteviktig. Hon har varit grym i hela turneringen och jag tvivlar inte på att hon kommer att fortsätta vara det.

Kommer Sverige att spela OS-final?

– Ja, det hoppas jag verkligen, och det tror jag också att de gör, avslutar Herman Träff.

