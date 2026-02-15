De får Tre Kronor möta i åttondelen

Tre Kronor har fått sitt motstånd i åttondelsfinalen.

För att nå OS-kvartsfinal behöver man slå Lettland.

Tre Kronor ställs mot Lettland. Foto: Bildbyrån

Marginalerna var emot Tre Kronor – och med ett måls marginal blev man till sist trea i OS-gruppen i stället för gruppvinnare.

Det innebar bland annat att man inte blev klart för kvartsfinal, utan i stället tvingas man till ytterligare en match i form av en åttondelsfinal.

Nu står det klart vilka Sam Hallams Tre Kronor ställs emot – nämligen Lettland. Det lettiska landslaget förlorade med 4–2 mot Danmark. Därmed passerades Lettland av vårt grannland i sydväst med det sista målet som danskarna lyckades göra.

Kan bli mardrömslott i kvartsfinalen

Tre Kronors motståndare tog brons i VM 2023 och har ett gäng NHL-spelare i truppen. Centerstjärnan Teodors Bluegers samt forwardsduon Zemgus Girgensons och Sandis Vilmanis framåt. Den sistnämnde är lagkamrat med backen Uvis Balinskis i Florida Panthers.

De har dessutom två NHL-målvakter i Elvis Merzlikins och Arturs Silovs som kan bli en handfull för Tre Kronor att ta sig förbi. Pittsburgh Penguins-målvakten Silovs är den som fått chansen i de tre matcherna hittills.

2022 förlorade Sverige mot Lettland i VM-kvartsfinalen.

Vid seger väntar troligen USA, vilket är en riktigt tuff lott för Sverige.