De får Tre Kronor möta i åttondelen

Tre Kronor har fått sitt motstånd i åttondelsfinalen.
För att nå OS-kvartsfinal behöver man slå Lettland.
Marginalerna var emot Tre Kronor – och med ett måls marginal blev man till sist trea i OS-gruppen i stället för gruppvinnare.
Det innebar bland annat att man inte blev klart för kvartsfinal, utan i stället tvingas man till ytterligare en match i form av en åttondelsfinal.
Nu står det klart vilka Sam Hallams Tre Kronor ställs emot – nämligen Lettland. Det lettiska landslaget förlorade med 4–2 mot Danmark. Därmed passerades Lettland av vårt grannland i sydväst med det sista målet som danskarna lyckades göra.
Kan bli mardrömslott i kvartsfinalen
Tre Kronors motståndare tog brons i VM 2023 och har ett gäng NHL-spelare i truppen. Centerstjärnan Teodors Bluegers samt forwardsduon Zemgus Girgensons och Sandis Vilmanis framåt. Den sistnämnde är lagkamrat med backen Uvis Balinskis i Florida Panthers.
De har dessutom två NHL-målvakter i Elvis Merzlikins och Arturs Silovs som kan bli en handfull för Tre Kronor att ta sig förbi. Pittsburgh Penguins-målvakten Silovs är den som fått chansen i de tre matcherna hittills.
2022 förlorade Sverige mot Lettland i VM-kvartsfinalen.
Vid seger väntar troligen USA, vilket är en riktigt tuff lott för Sverige.
