Svenska tårar – historian upprepar sig: ”Gör ont”

Damkronorna var ett mål ifrån sin första OS-medalj på 20 år. Då klev Alina Müller fram och avgjorde till 2–1 – precis som i bronsmatchen 2014.

– Det gör förbaskat ont. Jag lider med dem enormt, säger TV4:s Sanny Lindström.

När Damkronorna klev in i torsdagens bronsmatch i OS 2026 fanns forfarande chansen kvar att skriva historia. Med 0–5-matchen mot USA bakom sig, och vetskapen om att Ulf Lundberg klev ut för sin sista match som förbundskapten, hade nämligen Sverige chansen att ta sin första OS-medalj, på damsidan, på 20 år.

Det blev en jämn historia, med likaläge när ordinarie tid var slut, men det slutade precis som.

– 2014 när Sverige var framme i bronsmatch senast hade man en ledning som man tappade. Då var det Alina Müller som avgjorde, nu går hon det i förlängningsspelet, berättar TV4:s Lena Sundqvist i sändningnen.

Jungåker klev fram: ”En av våra sämsta perioder”

Första perioden var avvaktande precis som herrarnas kvartsfinal mot USA, dagen innan, och Lundbergs lag klev in i paus med 0–0 på tavlan. Damkronorna hade spelat av en utvisning och hade ett övertag i skotten, 8–5.

– Ta pucken till mål, och få den in där. Det och att släppa handbromsen, sade assisterande tränaren Dennis Bozic i TV4 inför andra akten.

I andra perioden var det fördel Schweiz, trots att Mira Jungåker fick in 1–0. Vid 1–1 och 40 minuter spelade var den 20-årige backen tydlig med vad hon tyckte om den svenska insatsen i mitten-akten.

– Superskönt, framförallt när vi inte spelat så bra som vi kan, sade hon i TV4 om sitt mål.

– Detta var en av våra sämsta perioder i hela turneringen. Vi ska vara glada över att det bara är 1–1. Jag tycker inte att vi gör något hundraprocentigt.

Alina Müller svenskdödare – igen

Den tredje perioden blev inledningsvis ett nytt ställningskrig där inget lag vågade göra misstag. Till slut åkte Sverige på en utvisning, men även den lyckades man spela av.

Mira Jungåker var fortsatt en av isens giganter och låg på för 2–1 med några få minuter kvar.

Med 2.27 kvar av matchen åkte sedan Schweiz på en utvisning, och Damkronorna fick chansen att avgöra i powerplay, men motståndet red ut vågen. Förlängning väntade. Ett stort drama väntade där det svängde fram och tillbaka, och puckarna studsade kring båda burar flera gånger om. Inte minst en styrning upp i svensk ram.

Även denna gång bev dock Alina Müller hjälte – precis som bronsmatchen 2014.

