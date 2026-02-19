Får lämna efter OS: ”Det gör allt lite värre”

Ulf Lundberg får inte avsluta sin tid som förbundskapten med en OS-medalj runt halsen. Men efter 1–2-bronsmatchen mot Schweiz hyllas han av spelarna.

– Det känns som att han hade kunnat åstadkomma något ännu bättre i framtiden, säger Mira Jungåker till TV4.

Ulf Lundberg lämnar sin roll som förbundskapten för Damkronorna efter OS. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |

En sex år lång era med Ulf Lundberg som förbundskapten för Damkronorna är över.

När Alina Müller satte 2–1 i torsdagens bronsmatch i OS avslutade hon inte bara turneringen för svensk del, utan såg även till att förstöra drömslutet för den 46-årige tränaren. När Mira Jungåker, mötets gigant i blågult, sedan mötte media var det med tårar i ögonen hon pratade om både sitt lag och ledarna som skapat förutsättningarna.

– Det är en helt fantastisk grupp. Man kan hänga med vem som helst, även ledarna. Det är helt fantastiskt. Jag tänkte på det nu, att det är Uffes sista turnering. Det gör allt lite värre också, säger hon i TV4 direkt efter förlusten.

”Han hade kunnat åstadkomma något ännu bättre”

När följdfrågan sedan kommer kring Ulf Lundberg börjar Jungåker med en suck, och gråten i halsen.

– Ja, det är tufft. Alla lag har en berg- och dalbana, och jag tycker att hela ledarstaben den här turneringen har gjort det helt fantastiskt. Såklart kan man alltid vara kritisk till det som varit innan, men när det gäller som mest presterar både ledarna och spelarna på topp. Att avsluta där är väl det bästa, men det känns som att han, med den här gruppen, hade kunnat åstadkomma något ännu bättre i framtiden, säger hon till TV4.

Frölundas Erika Holst kommer nu att kliva in som ersättare til Lundberg, medan spelarna slickar såren.

– Vi kommer nog hänga med varandra så mycket vi kan, och familj och vänner, och få så mycket stöd vi kan. Just nu är det varandra man behöver. Jag tror att vi får trösta varandra i omklädningsrummet efter detta, men samtidigt vet vi att vi har åstadkommit något fantastiskt tillsammans. Det är en otrolig besvikelse att det inte räckte längre än det gjorde, säger Jungåker.

Source: OG-W Scoring Leaders @ Elite Prospects