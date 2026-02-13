Damkronorna tog sig vidare till OS-semifinal för första gången på tolv år.

Efteråt tillägnade laget segern till materialförvaltaren Benny Andersson, som gick bort 2024.

– Det är Bennys födelsedag i dag och vi sade det innan matchen att vi gör det här för honom, säger Maja Nylén Persson till TV4.

– Det var en fantastiskt varm människa som dog alldeles för tidigt, säger förbundskapten Ulf Lundberg.

Maja Nylén Persson hedrade Benny Andersson efter segern i OS-kvartsfinalen. Foto: TV4/Skärmdump & Aron Broman/Bildbyrån

För första gången sedan 2014 ska Damkronorna spela semifinal i ett mästerskap. Under fredagskvällen vann Sverige med 2-0 i kvartsfinalen mot Tjeckien för att säkra avancemang till semifinal-spelet.

Lagets backsjärna Maja Nylén Persson var mållös efter segern i OS-kvarten.

– Känslan är helt obeskrivlig. Vi har kämpat för det här i så många år och nu har vi klarat det här steget också. Jag är sjukt stolt över den här gruppen, hur vi blockar skott och Ebba i målet… Jag har inga ord, säger Nylén Persson till TV4 efter matchen.

Maja Nylén Persson känslosam: ”Vi spelade för Benny”

Efter att semifinalplatsen var säkrad valde Nylén Persson också att hedra landslagets tidigare materialförvaltare Benny Andersson.

Benny Andersson var en väldigt uppskattad materialare för Damkronorna under många år. I juli 2024 avled Benny Andersson hastigt, 65 år gammal. I dag, den 13:e februari, skulle Benny Andersson ha fyllt 67 år.

– Vi har kommit över det här steget i alla mina år och det är någonting som vi har kämpat för, att få spela om medaljer. Det är även vår materialares, Bennys, födelsedag i dag. Vi spelade för honom, säger Maja Nylén Persson med gråten i halsen och fortsätter:

– Vi sade det innan matchen att vi gör det här för Benny. Han har betytt så mycket för oss på den här resan.

Ulf Lundberg om Benny Andersson: ”Vet att han ler i sin himmel”

Tre Kronor Dams förbundskapten Ulf Lundberg hade en nära relation med Benny Andersson. Lundberg sätter ord på materialförvaltarens betydelse för Damkronorna.

– Jag visste inte att det var Bennys födelsedag i dag… Han skulle ha fyllt år i dag… Det betyder oerhört mycket, så många år som han var med i Damkronorna. Jag kan fortfarande se hans luriga leende när han ville jävlas med mig. Jag vet att han ler i sin himmel, säger Ulf Lundberg och fortsätter:

– Han var en oerhört varm person som har vurmat så otroligt mycket för spelarna under många, många år. Sedan kunde han vara så där klurigt humoristisk. Jag minns bland annat att han gjorde värsta juluppsättningen i omklädningsrummet under december-turneringarna, med julgodis, pepparkakor, glögg och allting. Det var en fantastiskt varm människa som dog alldeles för tidigt.

Damkronorna ska nu spela OS-semifinal på måndag. Det är ännu inte känt vilka som Sverige kommer att få möta, eftersom att de övriga kvartsfinalerna ännu inte har spelats.

Source: Sweden Olympics @ Elite Prospects