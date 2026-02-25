Connor Hellebuyck stod för en helt galen OS-turnering där han i finalen bar USA till guldet. Nu tilldelas målvakten Presidentens frihetsmedalj.

Connor Hellebuyck får Presidentens frihetsmedalj.

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån.

För första gången i historien har en ishockeyspelare blivit tilldelad Presidentens frihetsmedalj. Det brukar sägas att det är den högsta civila äran i USA att få medaljen. Sedan den började delas ut har betydelsefulla personer runtom i landet blivit förärade för sina insatser för landet, eller för världen.

Bland idrottsperson som har fått den finns legendarer Tiger Woods, Kareem-Abdul Jabbar, Michael Jordan och Lionel Messi.

Nu har alltså även Connor Hellebuyck blivit tilldelad utmärkelsen. När USA:s lag träffade president Donald Trump i Vita Huset under tisdagskvällen meddelade den omtalade presidenten att alla var överens om att målvakten hade gjort sig förtjänt av den.

— Jag har aldrig sett en målvakt spela så bra som Connor Hellebuyck, sa presidenten, enligt CBS News.

Den 32-årige målvakten var överjäkligt bra i både kvartsfinalen mot Sverige, men framför allt i finalen mot Kanada. Då räddade han 41 skott där några räddningar också var utomjordiskt bra. Inte minst en räddning stack ut där Devon Toews hade öppet mål – men målvakten fick ner klubban och styrde den utanför.

Presidentens frihetsmedalj instiftades 1963 av John F. Kennedy. Den går till personer som har gett ”särskilt anmärkningsvärt bidrag till den nationella säkerheten i USA, till världsfreden eller för kulturella eller andra offentliga eller privata ansträngningar.”

