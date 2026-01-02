Glädjen över OS-platsen blev kortvarig för New York Islanders center Bo Horvat. I nattens möte med Utah Mammoth utgick kanadensaren skadad efter en kollision med motståndarbacken Sean Durzi.

Bo Horvat lämnade matchen mot Utah skadad. Foto: Brad Penner-Imagn Images

När Kanadas OS-trupp presenterades under nyårsafton var New York Islanders center Bo Horvat en av spelarna som togs ut. Detta efter att inte ha varit en del av fjolårets 4 Nations-trupp.

Horvats glädje över uttagningen grumlades dock snabbt under torsdagskvällen. I Islanders tunga 2–7-förlust mot Utah Mammoth utgick 30-åringen skadad efter att ha fått en tackling av backen Sean Durzi.

Bo Horvat left this afternoon’s game in third period…we will see what is said postgame. Hopefully, not as bad as it looked pic.twitter.com/0DTdIw9VVc — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) January 1, 2026

Islanders coach Patrick Roy hade ingen omedelbar uppdatering gällande Bo Horvat efter matchen mer än att han skulle undersökas av läkare under fredagen.

Bo Horvat skadad inför OS

Den tidigare Vancouver Canucks-kaptenen har haft en stark säsong med 21 mål och 33 poäng på 36 matcher den här säsongen. Han trendar därmed mot karriärens mest produktiva säsong. Att han blev uttagen till OS kom därför inte som någon överraskning även om han själv haft svårt att ta in det.

– Det är så många känslor av stolthet och glädje som går igenom kroppen, sade Horvat enligt New York Post efter uttagningen.

– Det är även overkligt. Det har inte riktigt sjunkit in än. Jag är bara så ärad och privilegierad över att befinna mig i den här situationen.

Bo Horvat spelade VM med Kanada i Stockholm i våras, men tvingades avbryta turneringen på grund av skada efter åtta poäng (4+4) på sex matcher.

Nu återstår det att se om gårdagens skada stoppar honom från OS-spel.

Source: Bo Horvat @ Elite Prospects