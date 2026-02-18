Finland undviker fiasko i OS.

Trots underläge 0-2 mot Schweiz lyckas Finland vända och vinna med 3-2 efter avgörande av Artturi Lehkonen i förlängning för att ta sig till medaljmatcherna.

Artturi Lehkonen skjuter Finland till OS-semifinal – efter en jättevändning mot Schweiz. Foto: REUTERS/Bildbyrån

I damturneringen blev Finland utslagna i kvartsfinalen efter en 1-0-förlust mot Schweiz. När herrarna nu också var framme vid kvartsfinal ställdes även de finska herr-Lejonen mot Schweiz och kunde jaga revansch efter damernas uttåg.

Den här gången blev det däremot en annan utgång. Finlands herrar lyckas nämligen besegra Schweiz och ta sig vidare till semifinal – men det satt väldigt hårt inne.

Målvaktsmisstag av Juuse Saros: ”Jättetavla”

I kvällens OS-kvart fick Finland en tuff start på matchen. I den första perioden kunde Schweiz nämligen ta ledningen efter ett stort misstag av målvakten Juuse Saros. När Saros skulle gå ut och spela pucken bakom målvakten missar han i sin passning och pucken går rakt till schweizaren Ken Jäger. Han spelar sedan in pucken till Damien Riat som sköt in 1-0 för Schweiz. Det var två svenskbekantingar som gav schweizarna ledningen. Jäger har tidigare spelat i Rögle och Västervik medan Riat gjort en säsong i Malmö som junior.

– Aj då, Saros! Vad händer nu? Det är 1-0 för Schweiz efter en tabbe från Saros. Det är jobbigt för Juuse Saros. Det är en jättetavla, säger SVT:s kommentator Pelle Bäckman.

Bara dryga minuten efter 1-0-målet small det igen bakom Juuse Saros. Den här gången var det NHL-stjärnan Nino Niederreiter som drog till med ett direktskott som överlistade Saros. 2-0 till Schweiz efter 15 minuter och Finland var i brygga. I andra perioden tog Finland däremot över rejält och satte stor press ner mot det schweiziska målet. Där storspelade dock målvakten Leonardo Genoni och höll nollan efter två perioder spel vilket gjorde att 2-0 till Schweiz stod sig.

Finland vidare – efter jättevändning

I tredje perioden lyfte Finland upp sitt spel ytterligare i jakten på att komma tillbaka in i matchen. De fick även kontakt och reducerade med drygt sex minuter kvar att spela. Lagets stjärncenter Sebastian Aho var den som klev fram och spräckte Genonis nolla för 1-2 i matchen och det skulle därmed bli rejält spännande på slutet. Roope Hintz träffade ribban och Kaapo Kakko stoppades efter en jätteräddning av 38-årige Genoni. Finske kaptenen Mikael Granlund skapade även ett stort antal chanser men Leonardo Genoni såg ut att stoppa allt.

Till slut kunde Schweiz dock inte stå emot. När Finland plockade ut målvakten kom även kvitteringen. Backstjärnan Miro Heiskanen sköt ett skott från blålinjen som styrdes in via schweizaren Jonas Siegenthaler med bara 72 sekunder kvar att spela. Målet innebar att det skulle krävas förlängning för att få fram en vinnare.

Där var det sedan tidigare Frölundastjärnan Artturi Lehkonen som kliver fram och skjuter det avgörande målet. Han fick komma i ett friläge mot Genoni och satte pucken, ribba in, för 3-2 till Finland efter 3:23 minuters spel i förlängning.

Finland tar sig därmed till OS-semifinal för femte gången i de sex senaste mästerskapen. De tog silver 2006, brons 2010 och 2014 samt guld 2022 och är nu återigen framme i medaljmatcherna. Schweiz däremot åker ut i kvartsfinal för sjätte (!) gången i rad i OS-sammanhang.

Finland – Schweiz 3–2 OT (0-2,0-0,2-0,2-0)

Finland: Sebastian Aho, Miro Heiskanen, Artturi Lehkonen.

Schweiz: Damien Riat, Nino Niederreiter.

