”Önskar jag att jag hade gått på henne ännu hårdare”

Under onsdagen har Damkronorna chansen att spela hem sin första OS-medalj på 20 år. Samtidigt ligger en situation kvar från semifinalförlusten mot USA: Då Abbey Murphy körde på Emma Söderberg och fick svara till Jessica Adolfsson.

— I och med att jag vet att hon filmar ville jag vara noggrann med att inte starta ett slagsmål, men jag gav henne en liten, lätt knuff och hon föll ihop, säger den svenska backen till Hockeysverige.

Jessica Adolfsson markerade mot Abbey Murphy i semifinalen.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist (montage).

Damkronorna har spelat sig fram till medaljmatch i OS. Mycket tack vare ett övertygande målvaktsspel och effektivt målskytte, men kanske främst på grund av det stabila spelet i defensiven. En av spelarna som överraskat och imponerat med tanke på den skadebild hon haft de senaste säsongerna är backen Jessica Adolfsson.

– I stora delar, när vi har gått igenom matchen på video i efterhand och delat upp den i femminutersintervall i stället för att se den som 60 minuter över tid, så vinner vi väldigt många femminutersmatcher. Det tar vi med oss, säger Jessica Adolfsson till hockeysverige.se från Milano när hon sammanfattar kvartsfinalmatchen mot USA.

– Att det sedan gled ifrån oss i andra perioden, det var tråkigt att vi släppte in många puckar på kort tid. Om vi ser till det stora hela så gjorde vi en bra match mot ett USA som är världens bästa lag.

Vad hände i andra perioden när ni släppte in fyra puckar på relativt kort tid?

– Jag vet ärligt talat inte. Det krävs nog en större analys för att komma fram till det. Vi gick ifrån några grundbeteenden, allt från att täcka skott till att boxa ut.

– Första målet, min klubba fastnade i någon USA-spelare tillsammans med Ida (Karlsson). Då hamnade både jag och Ida bakom mål. Ett otursmoment, men det var också någon utboxning och skott utifrån där vi skulle ha skyfflat undan folk så att Ebba (Svensson-Träff) kunnat se pucken lite noggrannare. Tillfälligheter.

Rasade ihop i den andra perioden

När ni kom ut till tredje perioden kändes det som att ni var ett helt nytt lag. Vad hade ni sagt till varandra i omklädningsrummet?

– Om jag ska vara helt ärlig minns jag faktiskt inte det. Man är inne i allting, så i efterhand kommer jag inte ihåg, skrattar Jessica Adolfsson och fortsätter:

– Vi är ett så fruktansvärt bra lag om vi vågar lira och hamnar ganska lätt i ”flow” som kollektiv. Det är också det som är så häftigt, att uppleva oss spela när vi verkligen kuggar i.

– Vi kuggade också i under stora delar av matchen. Tyvärr höll vi inte över 60 minuter.

Det kändes som att tredje perioden mot USA var er bästa under turneringen?

– Ja, det skulle jag hålla med om. Det är ett styrkebesked och gav ett väldigt självförtroende att ta med sig in i en bronsmatch, att vi kan göra så pass bra matcher, skapa chanser och spela en väldigt bra hockey.

Jessica Adolfsson om situationen med Abbey Murphy

USA:s Abbey Murphy körde på Emma Söderberg bakom målet i tredje perioden, vilket kunde ha slutat med en tuff målvaktsskada. Pååkningen var inget som den 27-åriga backen uppskattade utan hon gjorde en markering mot amerikanskan.

– Det var en väldigt oschysst tackling. Pucken gick sedan upp till deras back samtidigt som vår målvakt låg bakom målet. Då ville jag först spela klart sekvensen innan jag gick på henne.

– Min tanke var egentligen bara att stå och skrika lite. I och med att jag vet att hon filmar ville jag vara noggrann med att inte starta ett slagsmål, men jag gav henne en liten, lätt knuff och hon föll ihop.

Abbey Murphy körde på Emma Söderberg – något som inte uppskattades av Jessica Adolfsson.

Foto: Bildbyrån/SVT

– Ska jag vara ärlig önskar jag att jag hade gått på henne ännu hårdare.

Har ni haft kontakt med varandra efter matchen?

– Nej, jag känner inte henne. Hon är säkert en jättebra person utanför, men det är hockey och man måste stå upp för sina lagkamrater. Målvakter ska få jobba ostört där bak. Åker någon på våra målvakter ska den få lida för det.

Sverige går för brons i OS

I eftermiddag väntar alltså en bronsmatch mot Schweiz.

– Jag tror att det kommer att bli en väldigt rolig hockeymatch. Vi har växt och utvecklats under turneringen, så det ska bli riktigt roligt att framför allt få spela om medaljer. Det är första gången sedan urminnes tider, höll jag på att säga, som vi får den möjligheten.

Sverige har gjort en bra turnering och ska nu spela om bronset.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

– Bara matchen i sig är en stor framgång för damhockeyn. Vi kommer inte att vara nöjda med att bara dyka upp, utan vi vill ha den där bronspengen.

– Jag tror att det kommer att vara en kombination av jävlar anamma tillsammans med ren njutning.

”Det blir som en stor belöning på den resan”

Vad skulle en bronsmedalj betyda för dig personligen?

– Oj, det var en bra fråga …

– Jag är en person som fokuserar på mycket annat som är viktigare för mig. Klart att åren jag haft med mycket oturliga skador, allt från hjärnskakningen till höftoperationen, då skulle en bronsmedalj på det vara lite som att allt det där slitet var värt det.

– Lite som ett kvitto och en belöning på något sätt. Man är ändå en människa i slutet av dagen och en belöning mår man gott av.

Vad tror du att det betyder för damhockeyn i Sverige att ni är i en medaljmatch på OS?

– Jag ser två delar i det. Spelarna som varit med i kärnan under en längre tid, framför allt under Uffes (Lundbergs) tid och alla som jobbat under honom, att det blir som en stor belöning på den resan. Ett litet ”check”.

– Kollar vi på den andra delen är det startskottet för svensk damhockeys potential framåt. Vi ska inte nöja oss med en bronsmatch utan vi kommer att växa, utvecklas och gå mot guldet i alla jäkla mästerskap framöver.

